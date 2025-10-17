Burkina Faso: 36e Tour du Faso - Le CNO « prêt » pour le 24 octobre prochain

A huit jours du top départ de la 36e édition du Tour cycliste international du Faso, le Comité national d'organisation (CNO) a fait le point sur les préparatifs lors d'une conférence de presse, hier jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Il ressort que le budget de 435 millions F CFA est bouclé à 95%. De plus, les tuniques de leader ont été dévoilées

et les Etalons cyclistes affichent une confiance « inébranlable » pour reconquérir le maillot le plus convoité.

Présidé par Amédée Ignace Béréwoudougou, également président de la Fédération burkinabè de cyclisme, le Comité national d'organisation (CNO) de la 36e édition du Tour du Faso (du 24 octobre au 2 novembre prochain) a réuni les différents acteurs et partenaires pour une deuxième conférence de presse, hier jeudi 16 octobre 2025. La vice-présidente du comité, Valérie Badolo, a rassuré de la bonne marche des préparatifs pour la « fête de la petite reine ». Selon elle, le budget pour l'organisation de cette édition qui s'élève à 435 millions F CFA se trouve déjà bouclé à 95%.

Elle a souligné le caractère symbolique de cette édition, placée sous le signe de la résilience nationale et a exprimé une « vive gratitude » au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, haut patron de l'événement, pour son engagement constant en faveur du sport. L'événement, qui se tiendra du 24 octobre au 2 novembre prochain, verra s'affronter 12 équipes issues de neuf pays d'Afrique et d'Europe sur une distance totale de 1 155,070 km à travers neuf régions. Les pays qui ont confirmé leur participation sont la Belgique, le Maroc (tenant du titre), le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et le pays hôte, le Burkina Faso (avec ses trois équipes).

Quatre maillots principaux et 15 écharpes seront mis en jeu. Les tuniques dévoilées sont le maillot jaune (leader du classement général), parrainé par la LONAB, le maillot vert (classement aux points), parrainé par le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, (FNPSL), le maillot des points chauds, par World Cola et le maillot du premier Burkinabè. L'organisation technique sera assurée par le commissaire international burkinabè, Abdoulaye Lambila Ouédraogo, qui présidera le jury de l'épreuve.

Après la victoire du marocain, Mohcine El Kouradji, en 2024, le retour du sprinteur burkinabè, Paul Daumont (vainqueur en 2023), de blessure, pour l'édition de 2025, fait du maillot jaune (le maillot le plus convoité), la priorité absolue des trois équipes burkinabè, non encore constituées. Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération burkinabè de cyclisme, Martin Sawadogo, a fait état de la bonne préparation des coureurs burkinabè après des stages intensifs.

Il a révélé une vitesse moyenne élevée de plus de 42 km/h et a rappelé la victoire de Paul Daumont à la course de l'ACNOA, dimanche dernier. Le DTN s'est montré optimiste, assurant qu'il y a « du jus dans les jambes des coureurs » pour résister aux attaques des concurrents. En marge de la compétition, le Village du Tour prévu sur le terrain de Wayalghin promet une ambiance festive, foi des organisateurs, avec des artistes comme Privat et Reman, des expositions de produits locaux et l'animation de troupes traditionnelles.