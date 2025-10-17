Burkina Faso: VIIIe édition des Rencontres musicales africaines - Un carrefour pour la professionnalisation du secteur dans le Sahel

La VIIIe édition des Rencontres musicales africaines (REMA) se tient, du 16 au 18 octobre, à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou.

Du 16 au 18 octobre 2025 se tient la VIIIe édition des Rencontres musicales africaines (REMA) au quartier Wemtenga de Ouagadougou. La cérémonie officielle d'ouverture de ce rendez-vous musical africain a eu lieu, jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Sy Christian Innocent Ouattara, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. « Sahel, un nouvel imaginaire créatif », est le thème retenu de cette édition.

Le promoteur des REMA, Salif Kaboré alias Alif Naaba a déclaré que l'évènement est devenu une vitrine importante après huit années d'édition dans un secteur qui se professionnalise d'année en année. « Pour cette édition, nous sommes très heureux, parce qu'il y a des acteurs qui viennent de 18 pays, des connexions qui se font, des partages d'expériences et des collaborations », a-t-il mentionnée. Durant ces trois jours,

a-t-il précisé, des artistes burkinabè et internationaux vont chanter ensemble sur des projets éloquent et impactant.

Selon lui, cela va renforcer le niveau de professionnalisation du secteur musical et permettre aux différents acteurs d'apprendre des autres. Il a, en outre, soutenu que cette édition se veut un cadre pour redessiner le grand Sahel sur le plan économique à travers la créativité musicale. Il a révélé que l'innovation de cette édition est l'établissement d'une vraie cartographie de l'écosystème des pays du grand Sahel.

« Car cela va permettre à toutes les personnes qui arriveront dans ces pays, d'avoir les informations concrètes concernant l'industrie de la musique », a-t-il soutenu. Alif Naaba a traduit sa reconnaissance à l'Union Européenne, au PNUD et à l'ensemble des partenaires pour leur accompagnement. Il a aussi remercié le ministère en charge de la culture.

Le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Sy Christian Innocent Ouattara, a transmis les mots de félicitation et d'encouragement de son ministre de tutelle au promoteur des Rencontre musicales africaines. Il a souligné que cet évènement vient montrer que la culture peut contribuer fortement au développement économique de la nation.

Une chorégraphie, symbole des REMA, une prestation instrumentale et une prestation du grand Chœur polyphonique de Ouagadougou ont été les moments forts de la cérémonie d'ouverture de la VIIIe édition des REMA.