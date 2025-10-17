Sénégal: Fièvre de la vallée du rift à Matam - 3 décès sur 8 cas confirmés avec 4 guérisons

17 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar Ndiaye

La Fièvre de la Vallée du Rift sévit depuis le 30 octobre 2025 dans la région de Matam où dans le cadre de la surveillance syndromique avec le réseau 4S (Système de Surveillance Sentinelle Syndromique), un cas a été notifié au poste de santé de Agnam Civol (district sanitaire de Thilogne), dans le département de Matam. A ce jour, tous les départements de la région sont touchés par la maladie qui est présente sur les quatre districts sanitaires, que sont : Thilogne, Matam, Kanel et Ranérou.

Sur les 234 prélèvements effectués, depuis l'apparition de la maladie, 07 cas ont été notifiés positifs dans la région, avec 215 cas négatifs et 12 cas jugés non conformes. Le tableau du suivi de la situation épidémiologique de la direction régionale de la santé, informe que « 04 cas positifs ont été relevés dans le district sanitaire de Thilogne, 01 cas dans celui de Matam et 02 cas au district sanitaire de Kanel (détecté à l'EPS de Ourossogui).

S'y ajoute, 01 cas relevant du district sanitaire de Ranérou, détecté à l'EPS (Etablissement Public de Santé) de Linguère, situé dans la région de Louga, qui porte le nombre de cas confirmés à 08 malades parmi lesquels 03 ménagères et 02 bergers. A la date du 15 octobre, le nombre de décès s'établit à trois (03) selon un rapport de la direction régionale de la santé qui renseigne sur « 01 décès de cas confirmé relevant du district sanitaire de Kanel, 01 décès de cas confirmé dans celui de Matam, et 01 cas de décès d'un malade en provenance du district sanitaire Richard Toll (...) ».

La même source, fait savoir que « quatre cas, dont le cas avec signes hémorragiques, de Ranérou suivi à l'EPS de Linguère, sont guéris ». Alors que deux cas sont actuellement sous traitement, « aucun cas suspect en attente de résultat et aucun cas contact symptomatique, ne sont notés dans le DS de Matam. Dans le cadre de la virologie, une unité mobile de l'Institut Pasteur de Dakar a été installée à l'hôpital régional de Matam pour l'investigation des cas de FVR et de Dengue.

