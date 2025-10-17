Tunisie: Médicaments tunisiens - Vers une ouverture sur le marché européen

Le ministre de la Santé, Mustapha Farjani, a présidé jeudi 16 octobre 2025 une séance de travail au siège du ministère avec une délégation du groupe portugais RCRedol, conduite par Rui Redol et le directeur exécutif Pedro Redol, en présence des cadres du ministère.

La rencontre a porté sur les opportunités d'enregistrement et de commercialisation des médicaments tunisiens sur le marché européen. Les discussions ont également porté sur la mise aux normes européennes des usines et laboratoires locaux et sur la promotion de l'investissement via un partenariat public-privé.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté sanitaire de la Tunisie et à favoriser l'ouverture sur les marchés internationaux.