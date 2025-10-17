Tunisie: Médicaments tunisiens - Vers une ouverture sur le marché européen

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Farjani, a présidé jeudi 16 octobre 2025 une séance de travail au siège du ministère avec une délégation du groupe portugais RCRedol, conduite par Rui Redol et le directeur exécutif Pedro Redol, en présence des cadres du ministère.

La rencontre a porté sur les opportunités d'enregistrement et de commercialisation des médicaments tunisiens sur le marché européen. Les discussions ont également porté sur la mise aux normes européennes des usines et laboratoires locaux et sur la promotion de l'investissement via un partenariat public-privé.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté sanitaire de la Tunisie et à favoriser l'ouverture sur les marchés internationaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.