Tunisie: Impôt sur la fortune - Qui sera réellement concerné par le PLF 2026 ?

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Meriem

Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 prévoit l'instauration d'un impôt sur la fortune. Son article 50 abroge les dispositions de l'article 23 du décret n°79 de 2022 et les remplace par les dispositions suivantes :

Un impôt sur les biens des personnes physiques, y compris les biens de leurs enfants mineurs sous leur tutelle, sera exigible chaque année au 1er janvier. Intitulé « impôt sur la fortune », il concernera aussi bien les biens immobiliers que mobiliers. Les taux sont fixés à 0,5 % pour les biens dont la valeur est comprise entre 3 et 5 millions de dinars, et à 1 % pour ceux dépassant 5 millions de dinars.

Sous réserve des conventions de non-double imposition conclues avec d'autres pays, l'impôt sur la fortune s'applique :

· Aux biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie, quel que soit le lieu de résidence du redevable.

· Aux biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie ou à l'étranger si le redevable est résident en Tunisie au sens de la législation fiscale en vigueur.

Exonérations :

Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune les biens suivants :

· L'habitation principale du redevable et son mobilier.

· Les immeubles destinés à l'exploitation professionnelle et les fonds de commerce effectivement exploités.

· Les véhicules non utilitaires d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 12 chevaux.

L'assiette de l'impôt sera calculée sur la valeur nette du patrimoine, après déduction des dettes y afférentes, conformément au Code des droits réels, à l'exclusion des garanties réelles consenties aux entreprises.

La déclaration de l'impôt sur la fortune devra être effectuée sur un formulaire établi par l'administration, au plus tard à la fin du mois de juin de chaque année. L'impôt pourra être déclaré et payé par des moyens électroniques fiables.

