Tunisie: Un budget de 63,5 milliards de dinars pour l'exercice 2026

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 (PLF 2026) fixe les charges budgétaires à 63,575 milliards de dinars, contre des ressources budgétaires estimées à 52,560 milliards de dinars, dont 47,773 milliards proviendront des recettes fiscales, soit 82 % du total.

Ainsi, le déficit budgétaire atteindrait 11,015 milliards de dinars, selon le document publié récemment par le ministère des Finances.

Les ressources de trésorerie, quant à elles, devraient s'élever à 27 milliards de dinars durant l'exercice 2026. Elles serviront principalement à financer le déficit du budget de l'État (11 milliards de dinars) et à rembourser les services de la dette intérieure (7,932 milliards de dinars) et extérieure (7,917 milliards de dinars).

Ces ressources seront mobilisées, pour l'essentiel, à travers des emprunts intérieurs à hauteur de 19 milliards de dinars et des emprunts extérieurs estimés à 6,8 milliards de dinars.

L'article 12 du projet de loi prévoit, en outre, d'autoriser la Banque centrale de Tunisie (BCT) à accorder à la Trésorerie générale de la Tunisie des facilités de financement d'un montant de 11 milliards de dinars, remboursables sans intérêts sur 15 ans, dont 3 ans de grâce.

Enfin, le budget alloué au soutien du secteur public (ministères et entreprises publiques), qui compte environ 687 000 agents, est estimé à 1,585 milliard de dinars.

