Tunisie: L'Assemblée se penche sur le budget 2026 et la crise environnementale à Gabès

Réuni jeudi, le Bureau de l'Assemblée des représentants du peuple a examiné le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 et décidé de le transmettre à la Commission des finances et du budget ainsi qu'à l'ensemble des commissions permanentes, afin de préparer les débats budgétaires et l'examen des missions et programmes qui leur seront attribués, selon un communiqué de l'ARP.

Le Bureau a également approuvé la répartition des missions et des missions spéciales du projet de budget de l'État pour 2026 entre toutes les commissions concernées.

Par ailleurs, les membres du Bureau ont évoqué la situation environnementale critique dans le gouvernorat de Gabès, marquée par des protestations et des tensions dues à la pollution provoquée par les unités du complexe chimique.

À ce sujet, le Bureau a décidé d'organiser une séance de dialogue avec la cheffe du gouvernement ou son représentant le lundi 20 octobre 2025, afin d'exprimer la solidarité du Parlement avec les habitants de Gabès et d'examiner, avec le gouvernement, les moyens de trouver des solutions rapides et durables pour mettre fin à ces catastrophes environnementales.

La réunion a aussi permis d'examiner les questions écrites adressées par les députés aux membres du gouvernement. Le Bureau a décidé d'en renvoyer 101 aux ministres concernés.

Enfin, la Conférence des présidents a été convoquée pour le vendredi 24 octobre 2025 à partir de 10 heures.