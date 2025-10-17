Tunisie: L'Assemblée se penche sur le budget 2026 et la crise environnementale à Gabès

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Réuni jeudi, le Bureau de l'Assemblée des représentants du peuple a examiné le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 et décidé de le transmettre à la Commission des finances et du budget ainsi qu'à l'ensemble des commissions permanentes, afin de préparer les débats budgétaires et l'examen des missions et programmes qui leur seront attribués, selon un communiqué de l'ARP.

Le Bureau a également approuvé la répartition des missions et des missions spéciales du projet de budget de l'État pour 2026 entre toutes les commissions concernées.

Par ailleurs, les membres du Bureau ont évoqué la situation environnementale critique dans le gouvernorat de Gabès, marquée par des protestations et des tensions dues à la pollution provoquée par les unités du complexe chimique.

À ce sujet, le Bureau a décidé d'organiser une séance de dialogue avec la cheffe du gouvernement ou son représentant le lundi 20 octobre 2025, afin d'exprimer la solidarité du Parlement avec les habitants de Gabès et d'examiner, avec le gouvernement, les moyens de trouver des solutions rapides et durables pour mettre fin à ces catastrophes environnementales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a aussi permis d'examiner les questions écrites adressées par les députés aux membres du gouvernement. Le Bureau a décidé d'en renvoyer 101 aux ministres concernés.

Enfin, la Conférence des présidents a été convoquée pour le vendredi 24 octobre 2025 à partir de 10 heures.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.