Tunisie: Tunis - Un marché du producteur au consommateur sur l'avenue Habib Bourguiba

L'avenue Habib Bourguiba à Tunis a abrité, ce jeudi, un marché du producteur au consommateur, organisé dans le but de rapprocher les citoyens des agriculteurs et de mieux faire connaître les produits à origine certifiée.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le programme vise à réduire les circuits de distribution, à limiter le gaspillage alimentaire en milieu urbain et à promouvoir des systèmes alimentaires durables.

L'événement a été organisé en collaboration avec les municipalités de Tunis et de La Goulette, dans le cadre d'une démarche de gestion écologique des espaces verts urbains, reposant notamment sur le recyclage et la valorisation des déchets organiques.

Le marché a réuni une large gamme de produits tunisiens : dattes Deglet Nour et leurs dérivés, grenades, figues de Barbarie, céréales, légumineuses, confitures, miel naturel, escargots, cailles et poissons issus de l'aquaculture en cages flottantes.

Les visiteurs, tunisiens et étrangers, ont salué la qualité des produits exposés et les prix abordables proposés, faisant de ce rendez-vous une vitrine du savoir-faire agricole local et des efforts déployés en faveur d'une alimentation durable.