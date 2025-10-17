Les agents de la brigade des frontières terrestres relevant du corps des unités frontalières de la Garde nationale à Ben Guerdane ont intercepté, dans la nuit de mercredi à jeudi, une ambulance portant des plaques d'immatriculation libyennes sur la route nationale n°1 reliant Ben Guerdane au poste frontalier de Ras Jedir, au niveau de la zone de Zkra.

Lors de la fouille du véhicule, les agents ont découvert environ 45 000 comprimés de drogue de type "Erika" ainsi qu'environ 2 kg de substances illicites, comprenant de la cocaïne et du cannabis ("zatla").

Les produits étaient soigneusement dissimulés à l'intérieur de bouteilles d'oxygène médical, selon le correspondant de Jawhara FM dans la région.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette tentative de trafic et identifier les personnes impliquées.