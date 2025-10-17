Tunisie: Ben Guerdane - Saisie de 45 000 comprimés de drogue et de cocaïne dans une ambulance libyenne

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les agents de la brigade des frontières terrestres relevant du corps des unités frontalières de la Garde nationale à Ben Guerdane ont intercepté, dans la nuit de mercredi à jeudi, une ambulance portant des plaques d'immatriculation libyennes sur la route nationale n°1 reliant Ben Guerdane au poste frontalier de Ras Jedir, au niveau de la zone de Zkra.

Lors de la fouille du véhicule, les agents ont découvert environ 45 000 comprimés de drogue de type "Erika" ainsi qu'environ 2 kg de substances illicites, comprenant de la cocaïne et du cannabis ("zatla").

Les produits étaient soigneusement dissimulés à l'intérieur de bouteilles d'oxygène médical, selon le correspondant de Jawhara FM dans la région.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette tentative de trafic et identifier les personnes impliquées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.