Tunisie: L'équipe BlackShark s'envole pour la Battle of Robots 2025 en Russie

Le 15 octobre 2025, l'équipe tunisienne de robotique BlackShark a pris son envol vers la Russie pour participer à la Battle of Robots, la première compétition mondiale de robots de combat à inclure la catégorie 110 kg. Tunisienne et unique représentante arabe, l'équipe ambitionne de porter haut les couleurs nationales dans cette compétition prestigieuse.

La compétition : un rendez-vous mondial

La Battle of Robots 2025 se déroule à Perm et Moscou et rassemble des équipes du monde entier dans une confrontation mêlant technique, stratégie et innovation. Avec plus de 306 candidatures, seules 112 équipes ont été sélectionnées pour participer, dont 64 dans la catégorie lourde (110 kg) et 48 dans la catégorie légère (1,5 kg). Cette édition représente un véritable défi pour tous les participants et constitue l'une des compétitions les plus reconnues dans le domaine des robots de combat.

L'équipe tunisienne BlackShark est composée de cinq ingénieurs spécialisés en robotique et en intelligence artificielle. Leur sélection pour cette compétition constitue un jalon historique pour la Tunisie, première et seule nation arabe à figurer parmi les participants. La mission de l'équipe est claire : démontrer l'expertise tunisienne et rivaliser avec les meilleures équipes internationales. Leur robot, conçu pour la catégorie 110 kg, reflète des mois de préparation et d'innovation technique.

Au-delà de la compétition, cette participation met en lumière le dynamisme croissant de la Tunisie dans les domaines de la robotique et de l'ingénierie. Les experts estiment que ce type d'événement peut inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs et contribuer à renforcer la place de la Tunisie sur la scène scientifique internationale.