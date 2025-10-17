Tunisie: Une plateforme gratuite pour simplifier les opérations de change

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle plateforme numérique destinée à traiter les demandes de licences pour les opérations de change à distance. Gratuite et accessible à tous, cette initiative vise à renforcer la transparence des opérations et à simplifier leur suivi.

Lors de son passage ce jeudi 16 octobre 2025 sur les ondes de Mosaique Fm, Khaled Bettaieb, spécialiste international en finance, a présenté que la plateforme permettra la numérisation complète des demandes de licences à partir du 1er janvier.

"Les utilisateurs pourront déposer leurs demandes directement en ligne en remplissant un formulaire dédié et en téléchargeant les documents et justificatifs nécessaires, conformément au guide d'utilisation disponible gratuitement sur la plateforme. La Banque centrale se réserve la possibilité de solliciter tout document ou information supplémentaire jugé nécessaire à l'instruction du dossier via le même outil numérique. Ce dispositif garantit un suivi centralisé et sécurisé de chaque demande tout en simplifiant les démarches pour les utilisateurs", a-t-il expliqué.

Deux types de décisions selon les opérations

Le responsable a ajouté que la Banque centrale émettra ses décisions sous forme de licences ou d'autorisations de transfert selon la nature des opérations. Les licences concernent les demandes qui ne donnent pas lieu à un transfert de fonds à l'étranger ou au bénéfice de non-résidents établis en Tunisie. Les autorisations de transfert s'appliquent aux demandes entraînant le transfert de fonds depuis la Tunisie vers l'étranger ou au profit de non-résidents résidant dans le pays. Cette distinction clarifie les procédures et encadre les flux financiers internationaux.

Par ailleurs, il a précisé que la nouvelle plateforme numérique illustre la volonté de la Banque centrale tunisienne de moderniser le secteur financier en s'appuyant sur des outils digitaux. Elle devrait non seulement renforcer la transparence et la sécurité des opérations, mais également améliorer l'efficacité du traitement des demandes et la réactivité de l'institution.

Et selon les experts, cette initiative pourrait contribuer à accroître la compétitivité de la Tunisie en matière de services financiers et encourager la formalisation des échanges tout en facilitant l'accès des utilisateurs à des processus plus simples et centralisés.