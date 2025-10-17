Sénégal: Un atelier de renforcement des capacités sur la protection sociale lancé

Un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale s'est ouvert ce jeudi 16 octobre à Tambacounda. Organisée par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour une durée de deux jours (16 au 17 octobre), cette session a été lancée par l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diariatou Ndiaye, en présence du Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn), Mactar Séne.

Pour ce dernier, la tenue de cet atelier traduit une volonté d'améliorer la sécurité sociale, d'élargir la couverture des filets sociaux et d'élever la qualité de la gouvernance sociale. Elle vise à renforcer les compétences des participants dans le domaine de la protection et de l'équité sociale", dit-il. L'atelier se veut aussi un espace d'apprentissage collectif, permettant de consolider les compétences, d'harmoniser les pratiques et de bâtir une vision partagée de la protection sociale, souligne monsieur Séne.

Lors cette première journée, les échanges ont porté sur les concepts de base de la protection sociale ainsi que sur la contribution de la Direction générale du développement communautaire à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité.

La deuxième journée sera consacrée à la présentation du Registre national unique (Rnu) et du programme national de bourses de sécurité familiale, deux instruments majeurs du dispositif national de protection sociale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination et de l'efficacité des interventions sociales au niveau territorial, indique M. Séne.

À l'en croire, malgré les potentialités culturelles et économiques, la région de Tambacounda fait face à des défis liés au chômage des jeunes, l'enclavement et la précarité sociale. C'est dans ce sens qu'il trouve pertinent, la territorialisation des politiques de protection sociale qui va selon lui, permettre, d'adapter les réponses aux réalités locales, d'impliquer les collectivités et de garantir la proximité des services sociaux de base.