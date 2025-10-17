Afrique: Madagascar - L'Union africaine suspend la Grande Île de ses instances

Après des semaines de manifestations menées par les jeunes de la Gen Z, le colonel Michael Randrianirina s'est emparé du pouvoir à Madagascar. L'Union africaine(UA) a décidé, le 15 octobre, de suspendre le pays de toutes ses instances.

La suspension a été prise lors d'une réunion d'urgence du Conseil de paix et de sécurité à Addis-Abeba, en Ethiopie, qui a condamné le renversement du président Andry Rajoelina. Le coup d'État a été précédé de mois de manifestations populaires, déclenchées par les coupures d'eau et d'électricité, qui ont culminé avec un soutien militaire inattendu aux manifestants. La situation a changé après l'exfiltration du président Rajoelina, soutenue par la France, et la dissolution de l'Assemblée nationale par ce dernier, qui a cherché à échapper à une pression grandissante.

D'après l'analyste politique à Madagascar, Serge Imbeh, la chute du pouvoir pourrait apporter des réformes nécessaires, mais les sanctions internationales qui viendront ajouter des défis à une nation déjà en proie à la crise doivent également être prises en compte. En effet, il ne faudra pas longtemps avant que d'autres organisations telles que la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Union européenne ne suivent le mouvement de l'UA.

Le colonel Michael Randrianirina a finalement prêté serment le 17 octobre, promettant de travailler avec toutes les forces vives du pays, alors que l'ex-président Andry Rajoelina a confirmé sa fuite à l'étranger.