Congo-Brazzaville: Disparition - Le président fondateur de l'ensemble traditionnel Simba Ngoma a tiré sa révérence

Décédé récemment à Pointe-Noire à l'âge de 85 ans, le tradionnaliste et homme de culture, Jean-Gilbert Louvouelo, « Vieux Louve » pour les proches, sera conduit à sa dernière demeure ce 18 octobre.

Jean-Gilbert Louvouelo ne fut pas seulement un dirigeant dévoué de groupe mais fut aussi un fervent défenseur des traditions ancestrales, en général, et en particulier, des us et coutumes des Sundi, notamment de Kimongo, dans le département du Niari, sa contrée natale.

A travers les chants, danses et rythmes Sundi que distillait son groupe lors des manifestations culturelles à Brazzaville, Pointe-Noire, dans le Grand Niari et partout ailleurs, mais aussi lors des célébrations coutumières ou traditionnelles, des cérémonies nuptiales et diverses autres retrouvailles festives mettant en valeur les rites et traditions Sundi, la touche de Jean-Gilbert Louvouelo ne passait jamais inaperçue.

Auteur-compositeur et interprète émérite des rythmes et chants Sundi, il égayait le public à chacune de ses prestations qui constituaient pour beaucoup des moments de gaieté et de joie inoubliables.

Chef de famille, patriarche, médiateur communément appelé « Nzonzi », Jean-Gilbert Louvouelo défendait toujours les valeurs morales et traditionnelles du terroir. Même lorsqu'il s'établit au Québec auprès de sa progéniture pour des soins médicaux, il pensait toujours à son Congo natal et à sa riche culture qu'il défendait à chaque instant.

Agent de mer dans plusieurs sociétés et compagnies pontenegrines, il n'hésitait pas à partager son amour des rythmes et chants Sundi à ses collègues, surtout aux travailleurs expatriés. En guise de récompense, de nombreux Italiens et Français lui ont apporté leur soutien multiforme tout en s'associant au groupe comme danseurs.

Père jovial et très proche de ses enfants, mais aussi de tous les descendants et ressortissants Sundi, Jean-Gilbert Louvouelo incarnait la générosité, l'honnêteté, la rigueur, l'intégrité et l'empathie. Des qualités qui ont fait sa marque de fabrique de son vivant et qu'il a léguées à sa progéniture pour l'appropriation et la pérennisation.