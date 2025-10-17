Congo-Brazzaville: Disparition - L'Etat a rendu hommage à Sage Divin Miyokidi Bazola

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, assisté du général de division René Boukaka, chef d'état-major général adjoint des Forces armées congolaises (FAC), a déposé, le 15 octobre à Brazzaville, une gerbe de fleurs sur le cercueil du corps sans vie du maréchal de logis Sage Divin Miyokidi Bazola, mort en mission officielle en République centrafricaine.

Le recueillement des gendarmes et des officiels s'est déroulé selon les rites, symboles et traditions des FAC.

Lisant l'oraison funèbre, le colonel-major Bède Florentin Mbika, directeur de l'organisation et de l'emploi de la gendarmerie nationale, s'est souvenu : « Je lui avais posé la question de savoir pourquoi il voulait servir la gendarmerie nationale ? Il m'avait répondu avec une certaine assurance : je veux être gendarme pour protéger la patrie, la population des dangers qu'apporte l'insécurité ».

Les repères sur sa carrière militaire renseignent que le maréchal de logis Sage Divin Miyokidi Bazola a été de la douzième promotion. Affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de Dolisie, il passa cinq ans avant d'être admis en stage pour l'obtention du diplôme d'officier de police judiciaire en 2023.

A l'issue du stage, il est promu au grade de maréchal de logis chef et rejoint son poste avant de passer à la sélection des Nations unies qui lui ouvre les portes de l'unité de police constituée n°11.

Rappelons que la tragédie occasionnant la mort du maréchal de logis Sage Divin Miyokidi Bazola s'est passé dans la rivière Obela Mpoko, préfecture de Mpoko, le 16 septembre dernier. Mpoko est un affluent de la rivière Oubangui située dans le bassin du Congo, en République centrafricaine.