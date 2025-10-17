Angola: Le ministre des Télécommunications reconnaît le rôle des journalistes au cours des 50 années d'indépendance

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), Mário Oliveira, a reconnu, jeudi à Luanda, la contribution des journalistes à la sensibilisation des consciences et à la diffusion de l'information dans les villes, les bourgs et les villages les plus reculés, tout au long des 50 années d'Indépendance nationale.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 3e édition de la soirée des Journalistes, le responsable a souligné que, dans chaque chapitre du demi-siècle d'histoire du pays de la lutte clandestine à la consolidation de l'État moderne, les professionnels de la communication sociale ont été présents, fidèles à leur engagement d'informer avec courage, et de maintenir vivante la conscience collective du peuple angolais, contribuant ainsi à l'unité nationale.

« Dans ce beau et magnifique pays, c'est le journaliste qui a annoncé l'ouverture d'une école, l'inauguration d'un hôpital, le début d'une récolte, la construction et la réhabilitation d'une route, l'arrivée de l'électricité ou de l'eau potable dans les communautés isolées. C'est aussi lui qui a présenté au monde les images de notre culture, de notre nature et de nos conquêtes », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que les journalistes ont également contribué à la découverte de talents des musiciens, sportifs, acteurs, créateurs et artisans de la culture qu'ils ont fait connaître au pays et au monde, leur offrant une scène et une identité.

Il a rappelé que la société actuelle est marquée par la désinformation, ce qui rend le rôle du journaliste encore plus noble, plus exigeant et plus indispensable.

L'Angola, a-t-il poursuivi, a aujourd'hui plus que jamais besoin du courage, de l'éthique, de la persévérance et de l'engagement de ces professionnels envers la patrie et envers la citoyenneté.

Il a souligné que c'est à travers un travail journalistique sérieux et responsable que les consciences s'éveillent et que des solutions transformatrices se construisent.

« Chaque reportage sur un paysan qui récolte de ses propres mains, chaque récit sur un enseignant qui transmet le savoir dans nos villages, chaque portrait d'un médecin qui sauve des vies dans des conditions difficiles, tout cela constitue un acte d'amour envers l'Angola », a-t-il conclu.