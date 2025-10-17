Angola: ETU Energias devient la première compagnie pétrolière privée à entrer en bourse

Luanda — La société angolaise d'énergie ETU Energias a annoncé, ce jeudi, l'achèvement de sa première émission obligataire sur le marché des capitaux, d'un montant de 73 milliards de kwanzas, avec une valeur nominale unitaire de 250 000 Kz, devenant ainsi la première entreprise privée du secteur pétrolier à entrer en bourse dans le pays.

Dénommée « ETU - Obligations 2025-2030 » (ISIN : AOTUEDOFA07), cette émission constitue, selon la compagnie pétrolière, un moment historique pour le secteur pétrolier privé national ainsi que pour le développement du marché financier angolais.

La société a précisé que l'opération a suscité une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et a été entièrement souscrite, ce qui témoigne de la confiance dans la solidité financière et dans la stratégie de croissance d'ETU Energias.

Elle reflète également l'intérêt croissant du marché pour les instruments de dette d'entreprise nationaux, le renforcement de la crédibilité du secteur angolais du pétrole et du gaz, ainsi que la maturation structurelle du marché des capitaux en tant qu'alternative viable pour le financement à long terme, a souligné la compagnie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le règlement physique et financier de l'opération a eu lieu au début du mois d'octobre de cette année.

À cette occasion, le président du Comité Exécutif d'ETU Energias, Edson dos Santos, a déclaré que cette émission marque le début d'une nouvelle ère de financement pour le secteur énergétique privé en Angola et prouve qu'il est possible de mobiliser des capitaux locaux pour des projets structurants, avec transparence, ambition et une vision à long terme.