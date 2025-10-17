Angola: L'émission d'euro-obligations réaffirme la confiance entre le pays et ses partenaires internationaux

L'annonce du retour de l'Angola sur les marchés internationaux de capitaux, avec l'émission d'euro-obligations (titres de dette) d'un montant de 1,75 milliard de dollars, a été saluée par les investisseurs de ce segment, qui accordent leur soutien et leur confiance totale au gouvernement angolais.

C'est ce qu'a déclaré Wamilson Rangel, directeur général adjoint de l'Unité de gestion de la dette (UGD), qui s'adressait à la presse angolaise ce jeudi en marge de plusieurs réunions avec des organisations financières internationales, dans le cadre des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiendront du 13 au 18 février à Washington.

Selon Wamilson Rangel, ce succès est le fruit des réformes mises en oeuvre par l'Angola, visant à renforcer cette confiance et à rendre les coûts d'emprunt plus raisonnables, garantissant ainsi la viabilité des finances publiques.

Il a souligné que cette année, l'Angola a trouvé une « fenêtre d'opportunité », avec les conditions créées pour accéder aux marchés et, ainsi, aider à financer le déficit budgétaire.

Selon lui, les institutions financières ont manifesté un vif intérêt pour une collaboration avec l'Angola sur l'émission d'euro-obligations, compte tenu des résultats obtenus.

« L'Angola est disposé à revenir prochainement sur les marchés, en fonction évidemment des coûts de financement », a-t-il souligné.

Il a noté que, de manière générale, lors des réunions, les questions liées à la viabilité de la dette ont été abordées, un sujet très débattu dans les économies émergentes, notamment en cette période de chocs externes qui, à terme, affectent la viabilité de la dette de diverses économies.

Le directeur général adjoint de l'Unité de gestion de la dette a indiqué qu'en matière de dette, l'un des principaux projets menés par le ministère des Finances est la promotion de la transparence, avec une publication accrue des données sur la dette publique, ce qui renforce la confiance des investisseurs de la communauté internationale.

Il a ajouté qu'un autre enjeu est la réduction du niveau d'endettement par rapport à il y a quelques années, le ratio dette/produit intérieur brut (PIB) étant actuellement inférieur à 60 %.

« Nous avons l'intention de poursuivre ces réformes afin d'assurer la viabilité de nos finances publiques », a-t-il souligné.

L'Angola a gagné la confiance des investisseurs sur le marché international des capitaux, qui dispose d'environ six milliards de dollars américains de crédit. Cette disponibilité financière résulte du retour de l'Angola sur le marché international des capitaux, trois ans après sa dernière émission.

En d'autres termes, le gouvernement angolais a récemment sollicité une émission d'euro-obligations de 1,75 milliard de dollars américains, mais a reçu une offre d'environ 6 milliards de dollars américains de la part d'investisseurs internationaux.

Les émissions d'euro-obligations visent à diversifier les sources de financement, à optimiser la gestion de la dette publique et à contribuer à l'équilibre budgétaire, en fonction de la perception du risque du pays et de la situation économique mondiale.

Les euro-obligations sont un type de titre de dette international libellé dans une monnaie autre que celle du pays où elles sont émises. Elles sont également appelées obligations externes et sont généralement classées selon la monnaie dans laquelle elles sont émises.