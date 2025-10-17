Afrique Australe: La Troïka de l'Organe de coopération politique de la SADC appelle au dialogue à Madagascar

Luanda — La Troïka de l'Organe de coopération politique, de défense et de sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a appelé jeudi (16) les parties impliquées dans la crise à Madagascar à privilégier le dialogue inclusif comme principal mécanisme de résolution de la crise actuelle dans le pays.

Selon le communiqué publié lors du Sommet virtuel extraordinaire de la Troïka de l'Organe de coopération politique, de défense et de sécurité de la SADC, tenu jeudi (16), le Sommet a également exhorté toutes les parties à s'abstenir de toute violence, de tout pillage et de toute destruction de biens.

En outre, il a réitéré son engagement à soutenir les efforts visant à rétablir la paix, la stabilité et la gouvernance démocratique à Madagascar.

L'instance, présidée par le Président de la République du Malawi, Arthur Peter Mutharika, a souligné l'urgence de rétablir le calme et de promouvoir un environnement propice à une participation constructive, et a insisté sur la nécessité d'un dialogue immédiat et pacifique.

À cet égard, le Sommet a chargé le Président de l'Organe de transmettre un message, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar, faisant part de la volonté de la SADC de mener une médiation.

À cet égard, il a appelé les parties à accorder la priorité à la protection des populations vulnérables, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux personnes âgées, aux femmes et aux personnes handicapées.

Dans ce contexte, il a approuvé la mobilisation urgente d'une Mission technique composée des États membres de la Troïka de l'Organe, assistée par le Secrétariat de la SADC, pour mener une mission d'enquête approfondie en République de Madagascar au plus tard le 22 octobre 2025 et soumettre ses conclusions au Président de l'Organe avant le 31 octobre 2025.

Selon le communiqué, il a également décidé de convoquer immédiatement un Sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe afin d'examiner le rapport de la mission sur la situation politique et sécuritaire en République de Madagascar.

Dans le même esprit, il a chargé le Secrétariat de la SADC de mobiliser des partenaires stratégiques, notamment la Commission de l'océan Indien (COI), l'Union africaine (UA) et les Nations unies (ONU), afin d'assurer des interventions coordonnées et complémentaires en République de Madagascar.

Cette réunion a également approuvé la conduite d'une évaluation complète de la mise en oeuvre de la feuille de route pour une sortie de crise à Madagascar, qui sera menée par les États membres de la Troïka de l'Organe, le Groupe des sages (GDS), le Groupe de référence pour la médiation (GRM) et le Secrétariat de la SADC.

L'objectif est d'identifier les questions en suspens et de déterminer l'assistance nécessaire à Madagascar pour la mise en oeuvre intégrale de la feuille de route.

Le Sommet a exprimé sa gratitude au Président Arthur Peter Mutharika pour sa récente élection à la tête de la République du Malawi et pour son accession à la présidence de l'Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC.

Étaient également présents au Sommet le vice-président de la République-Unie de Tanzanie, Philip Isdor Mpango, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d'Eswatini, le sénateur Polile Shakantu.

Le Sommet a également réuni les ministres des États membres de la Troïka de la SADC et le Secrétaire exécutif de la SADC.