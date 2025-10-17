Angola: Le secteur de la santé s'est renforcé avec plus de 46 000 nouveaux professionnels depuis 2017

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/VIC/SC/SB

Luanda — L'Angola a connu une croissance significative de ses effectifs de santé, avec l'arrivée de 46 649 nouveaux professionnels entre 2017 et 2024, a annoncé ce mercredi à Luanda le président de la République, João Lourenço.

Lors de son discours sur l'état de la nation à la cérémonie d'ouverture de la 4e année parlementaire (2025-2026) de la 5e législature, il a déclaré que ce chiffre tenait compte des investissements réalisés ces sept dernières années pour consolider le système national de santé.

Selon le Chef de l'État, ce renforcement comprenait 3 828 médecins, 27 276 infirmiers, 10 283 techniciens diagnostiques et thérapeutiques, 3 792 techniciens de soutien hospitalier et 1 470 techniciens généraux.

Ce chiffre, a-t-il dit, représente une augmentation de 43,6 % des effectifs de santé depuis 2018, 80 % des nouveaux employés étant affectés au niveau municipal, où ils dispensent des soins de santé primaires.

« Le placement de la quasi-totalité des médecins formés au Brésil et à l'étranger témoigne clairement de la priorité que nous accordons à la santé publique », a-t-il affirmé.

João Lourenço a souligné que la politique de municipalisation jouait un rôle crucial dans le rapprochement des services de santé avec la population.

Formation spécialisée

Dans son discours, il a également souligné qu'outre les recrutements, l'Exécutif investit massivement dans la formation spécialisée, avec un objectif estimé de former environ 38 000 professionnels de santé d'ici 2027.

Il a précisé que ces investissements visent à répondre à la demande croissante du secteur, à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger et à améliorer les indicateurs de santé.

« L'amélioration des ressources humaines est cohérente avec le développement significatif des infrastructures de santé », a-t-il souligné.

Unités hospitalières

Il a expliqué que le pays était passé de 320 unités de santé en 1975 à 3 355 en 2024, l'accent étant mis sur la construction de nouveaux hôpitaux tertiaires, de centres d'hémodialyse et l'introduction de la chirurgie robotique, réalisée à distance depuis les États-Unis.

Il a souligné que le renforcement des effectifs s'était également avéré essentiel pour répondre aux récentes épidémies, comme celle de choléra en 2024, et pour gérer la pandémie de COVID-19, où le système de santé angolais a résisté sans s'effondrer, contrairement à de nombreuses prévisions.

Il a précisé qu'avec les projets en cours, notamment la construction de nouveaux hôpitaux dans différentes régions du pays et le renforcement de l'industrie pharmaceutique nationale, l'Exécutif s'engage à poursuivre la consolidation d'un système de santé unifié plus robuste, moderne et inclusif.

Selon les données officielles présentées dans le discours, l'espérance de vie moyenne des Angolais a augmenté pour atteindre 64,6 ans, contre 41 ans au cours des 25 premières années de l'indépendance.

La mortalité infantile est passée de 44 à 32 pour 1 000 naissances vivantes, et la mortalité maternelle de 239 à 170 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui témoigne d'améliorations concrètes des soins primaires.

