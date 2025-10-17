Angola: Le Brent ouvre la séance de vente à 61 dollars le baril

Luanda — Le cours du baril de pétrole Brent, pour livraison en décembre, a ouvert ce vendredi à 61 dollars sur le marché à terme de Londres, représentant une dépréciation de 1,4 USD par rapport au début de la séance précédente.

Avec cette baisse, le prix de « l'or noir » atteint son niveau le plus bas des cinq derniers mois et se situe neuf dollars en dessous des 70 USD/baril fixés dans le Budget Général de l'État (OGE) angolais pour l'exercice économique 2025, lequel prévoit une production quotidienne d'un million quatre-vingt-dix-huit mille barils.

Jeudi, le Brent avait enregistré une variation minimale de 60,84 dollars et maximale de 62,75 USD.

Le prix du Brent sert à établir la valeur de vente de cette matière première en bourse sur le marché international. Il constitue également une référence pour l'industrie pétrolière ainsi que pour les décisions de l'OPEP.