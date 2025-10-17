Angola: Le pays compte plus de 35 000 boursiers dans l'enseignement supérieur

Luanda — Trente-cinq mille trois cent soixante-dix-huit boursiers angolais poursuivent des études supérieures en Angola et à l'étranger, dans le cadre d'une initiative de l'Exécutif, a annoncé mercredi à Luanda le Président de la République, João Lourenço.

Dans son discours sur l'état de la Nation prononcé lors de la séance solennelle d'ouverture de la 4e année parlementaire (2025-2026) de la 5e législature, le chef de l'État a indiqué que parmi eux, 34 385 sont des boursiers nationaux et 993 étudient à l'étranger, dont 228 professeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur.

Le Président de la République a précisé que l'accès à l'enseignement supérieur est actuellement garanti à plus de 330 000 étudiants répartis dans 106 établissements existants, dont 31 publics et 75 privés, employant 19 955 personnes.

Harmonisation du cursus

Il a annoncé qu'un processus d'harmonisation des programmes et des initiatives visant à encourager la création de cursus en sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques est en cours afin de réorienter l'offre et de l'adapter aux besoins du marché.

À cet effet, a-t-il ajouté, l'Exécutif accroît les investissements dans les infrastructures, avec l'inauguration récente des nouvelles installations de l'Université Lueji A'Nkonde dans les provinces de Lunda Nord et Luanda Sul.

João Lourenço a indiqué que l'Institut polytechnique de Sumbe, la troisième phase de l'Université de Namibe, et cinq écoles polytechniques dans les villes de Cuito, Luena, Ndalatando, Ondjiva et Soyo sont en cours de construction.

Selon le Président de la République, l'objectif est d'atteindre 16 % du taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur d'ici 2050. La construction d'infrastructures se poursuivra donc, dans un premier temps à Luanda, Cabinda, Malanje, Benguela, Huambo, Huíla, Cubango, Uíge et Zaire.

À moyen terme, a-t-il souligné, les bourses doctorales et postdoctorales seront augmentées afin que près de la moitié des professeurs de l'enseignement supérieur soient titulaires d'un doctorat d'ici 2050, et la formation pédagogique de tous les enseignants sera assurée.