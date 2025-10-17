Angola: Le Président de la République souligne l'amélioration des indicateurs de santé

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné mercredi, à Luanda, que les indicateurs de santé notamment en santé maternelle et infantile ont connu une amélioration significative, avec une réduction du taux de mortalité infantile, passé de 44 à 32 pour mille naissances vivantes.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé devant l'Assemblée nationale, João Lourenço a précisé que la mortalité des enfants de moins de cinq ans est passée de 68 à 52 pour mille, tandis que la mortalité maternelle a chuté de 239 à 170 pour 10 000 naissances vivantes.

Pour le Chef de l'État, les soins de santé primaires enregistrent un accroissement de 10 % du volume de consultations, avec plus de 20,9 millions de consultations effectuées, ce qui représente 73,6 % du total des actes médicaux réalisés.

«Le niveau primaire demeure la porte d'entrée du Service national de santé, et mérite donc une attention prioritaire de la part de l'Exécutif », a-t-il affirmé.

Indicateurs de santé publique

Le Président a assuré que les principaux indicateurs de santé publique se sont améliorés, grâce à l'élargissement de la couverture de la quatrième consultation prénatale, de l'accouchement en milieu institutionnel, du nombre d'unités de santé assurant une prise en charge complète de l'enfant, ainsi qu'à une meilleure couverture vaccinale.

« Bien que le paludisme reste la maladie la plus signalée, une réduction du taux de mortalité a été observée, passant de 25 décès pour 100.000 cas en 2023 à 20 décès pour 100.000 cas en 2024 », a-t-il indiqué.

João Lourenço a expliqué que l'Exécutif consolide les avancées, comble les insuffisances et poursuit ses efforts pour obtenir de meilleurs résultats, en continuant à étendre le réseau sanitaire à tous les niveaux et dans toutes les régions du pays.

Projets en cours

Outre les structures de soins primaires, 45 projets du Programme d'investissements publics sont actuellement en cours, dont 16 hôpitaux généraux, trois hôpitaux materno-infantiles de troisième niveau et dix unités spécialisées de traitement.

Le Président a notamment mis en avant la mise en place d'unités de traitement des grands brûlés et d'un service d'oncologie, dans le cadre de la troisième phase du Complexe hospitalier des maladies cardio-pulmonaires Cardinal Dom Alexandre do Nascimento.

Il a également annoncé le lancement imminent des travaux de construction des hôpitaux généraux de Cazombo, Moxico-Est, Mavinga et Cuando, dans les nouvelles provinces issues de la réforme de la Division politique et administrative.