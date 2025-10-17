Angola: Échecs - L'organisation du tournoi Zone 4.5 est estimée à 50 millions de kwanzas

Luanda — Le tournoi d'échecs Zone 4.5, qui se déroule du 25 au 31 novembre à Soyo, dans la province de Zaïre, bénéficie d'un budget de 50 millions de kwanzas, a déclaré jeudi à Luanda le porte-parole du comité d'organisation, Abraão dos Reis.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, célébrées le 11 novembre, accueillera 40 athlètes, dont 20 hommes et autant de femmes.

Dix pays sont attendus pour cet événement, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana et le Mozambique ont déjà confirmé leur présence.

Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège de la Fédération angolaise des échecs (FAX), dos Reis a déclaré que le tournoi visait à promouvoir ce sport et à autonomiser la jeunesse angolaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Initialement prévu le 20 octobre, le championnat a été reporté au 25 suite aux demandes des représentants ayant confirmé leur présence.

Le Championnat de la Zone 4.5 regroupe dix pays d'Afrique australe : l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

Les délégations arriveront en Angola à partir du 23 octobre et quitteront le sol angolais le 1er novembre.

Voici les joueurs angolais appelés pour ce championnat:

Messieurs - Sérgio Miguel (Aldeia SOS de Benguela), Domingos Júnior (Macovi Sport Club), João Simões (1.º de Agosto), Lutter Santos (Núcleo do Giga), Manuel Alberto (ASA), Vanderson Dias (Escola JJ de Viana), Estevão de Sousa, N'Simba Wela et N'Zuzi Matondo (Individuais)

Dames - Jemima Paulo (Escola Ditrov), Esperança Caxita, Luzia Pires (1.º de Agosto), Maria Domingos (Núcleo do Giga), Ednásia Junior (Macovi Sport Club), Renelsa António, Rosalina Mutumbulua (René Castilho do Cunene), Jesuina Kanga, Matondo Kuanzambi, Sukami et Yarin de Almeida (Individuelle).