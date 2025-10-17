Angola: Basketball - Lutonda fait ses débuts comme entraîneur principal

16 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/LUZ

Luanda — L'ancien meneur de jeu de l'équipe nationale, Miguel Lutonda, fera ses débuts comme entraîneur principal lors du Championnat national senior masculin de basket-ball le 7 novembre, sous les couleurs du Primeiro de Agosto B.

Âgé de 53 ans, surnommé « le Général », Lutonda sera épaulé par l'entraîneur expérimenté Garcia Domingos, comme l'a annoncé le directeur de basket du club « militaire », Kicas Gomes, lors du tirage au sort du Unitel Basketball tenu mercredi dans la capitale.

Sa carrière d'entraîneur comprend notamment son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe principale de Primeiro de Agosto depuis 2021, où il assistait l'entraîneur camerounais Lazare Adingono.

En tant qu'assistant, il a remporté trois médailles d'or au service des équipes nationales, à savoir à l'Afrobasket des moins de 16 ans en 2013, à Antananarivo, l'Afrobasket des moins de 18 ans en 2016, à Kigali, et le tournoi senior en 2025, récemment organisé à Luanda et Namibe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lutonda était également un excellent meneur, réputé pour ses dribbles, sa réflexion et son efficacité au tir à courte et longue distance. Une carrière qui l'a vu exceller au Primeiro de Agosto.

Il a été nommé MVP des tournois Afrobasket en 2001 au Maroc et en 2003 en Égypte.

Au total, le « Général » a aidé l'Angola à remporter cinq tournois Afrobasket. Il détient également quatre trophées africains de club avec Primeiro de Agosto.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.