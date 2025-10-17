Angola: Basketball - Lutonda fait ses débuts comme entraîneur principal

Luanda — L'ancien meneur de jeu de l'équipe nationale, Miguel Lutonda, fera ses débuts comme entraîneur principal lors du Championnat national senior masculin de basket-ball le 7 novembre, sous les couleurs du Primeiro de Agosto B.

Âgé de 53 ans, surnommé « le Général », Lutonda sera épaulé par l'entraîneur expérimenté Garcia Domingos, comme l'a annoncé le directeur de basket du club « militaire », Kicas Gomes, lors du tirage au sort du Unitel Basketball tenu mercredi dans la capitale.

Sa carrière d'entraîneur comprend notamment son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe principale de Primeiro de Agosto depuis 2021, où il assistait l'entraîneur camerounais Lazare Adingono.

En tant qu'assistant, il a remporté trois médailles d'or au service des équipes nationales, à savoir à l'Afrobasket des moins de 16 ans en 2013, à Antananarivo, l'Afrobasket des moins de 18 ans en 2016, à Kigali, et le tournoi senior en 2025, récemment organisé à Luanda et Namibe.

Lutonda était également un excellent meneur, réputé pour ses dribbles, sa réflexion et son efficacité au tir à courte et longue distance. Une carrière qui l'a vu exceller au Primeiro de Agosto.

Il a été nommé MVP des tournois Afrobasket en 2001 au Maroc et en 2003 en Égypte.

Au total, le « Général » a aidé l'Angola à remporter cinq tournois Afrobasket. Il détient également quatre trophées africains de club avec Primeiro de Agosto.