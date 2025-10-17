Afrique: L'engagement du président en faveur des infrastructures sportives place l'Angola en tête de liste africaine

Luanda — L'engagement du président de la République, João Lourenço, en faveur de la réhabilitation et de la construction d'infrastructures sportives place l'Angola parmi les rares pays africains engagés dans ce secteur, mercredi, à Luanda, la députée Maria Odete Tavares.

S'adressant à l'ANGOP après le discours sur l'état de la Nation prononcé à l'ouverture de l'année parlementaire 2025-2026, elle a déclaré que, grâce à son engagement en faveur des infrastructures sportives, l'Angola est devenu successivement le théâtre de plusieurs compétitions et est également un pays de référence en matière d'organisation d'événements.

L'ancienne gardienne de but du Primeiro d'Agosto et de l'équipe nationale a toutefois reconnu la nécessité de procéder à de légers ajustements dans la gestion et l'entretien des infrastructures.

Odete Tavares a réaffirmé que le pays vit un grand moment sportif et que, malgré quelques difficultés, le sport ne s'est jamais arrêté, tant au niveau des clubs que des équipes nationales.

L'ancienne internationale s'est réjouie de l'annonce du chef de l'État selon laquelle l'Angola accueillerait prochainement davantage de compétitions internationales.

Elle a souligné que les promesses du chef de l'État concernant la construction de terrains et de pavillons ont été tenues.

Elle a cité, à titre d'exemple plus récent, l'inauguration, le 4 octobre, du complexe sportif paralympique « José Armando Sayovo », dans la zone de Bucula, municipalité de Dande, province de Bengo.

Depuis l'instauration de la paix en 2002, le pays a accueilli des événements majeurs, notamment le Championnat d'Afrique de football en 2010, la première Coupe du monde de hockey sur patins en 2013, l'Afro-basket en 2007 et 2025, le Championnat d'Afrique senior féminin de handball en 2008 et 2016, et la Coupe d'Afrique de football pour amputés en 2019.

Du 20 au 27 de ce mois, la ville de Luanda accueillera les Championnats d'Afrique de hockey patins seniors et U-19.

En décembre, les provinces de Luanda, Bengo e Icolo e Bengo accueilleront les Jeux africains de la jeunesse.