Angola: Le PR encourage le sport scolaire et communautaire comme une pépinière pour les sports fédérés

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a souligné mercredi à Luanda la nécessité de poursuivre les efforts pour développer le sport scolaire et communautaire afin de servir de pépinière pour les sports fédérés.

S'exprimant lors du discours sur l'état de la Nation à l'ouverture de la 4e session de la 5e législature de l'Assemblée nationale, il a déclaré que, dans un large éventail de secteurs, on compte actuellement plus de 2,7 millions de sportifs.

Il a ajouté que le modèle financier du sport national devait être restructuré afin de consolider sa place en tant qu'industrie créatrice de richesses pour le pays et ses jeunes participants.

« À l'instar du basketball cette année, nous oeuvrerons au retour de l'organisation de grands événements sportifs dans notre pays, dans diverses disciplines et à différents niveaux », afin d'encourager les athlètes nationaux à promouvoir le sport.

Le sport scolaire et le sport communautaire figurent parmi les cinq piliers fondamentaux du Plan national de développement du sport 2024-2027 (PLANADESPORTO), qui intègre également les sports fédérés, les infrastructures sportives et la médecine du sport.

Dans son message à la Nation, le chef de l'État a confirmé l'inauguration du stade de la province d'Uíge en novembre et a mis l'accent sur la construction d'infrastructures sportives après la fin de la guerre, dans le cadre d'un plan qui s'étendra sur tout le territoire national.