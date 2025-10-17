Angola: Le ministre garantit le plan de modernisation de l'ANGOP

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/VIC/DK/SB

Luanda — La modernisation et la transformation numérique du secteur médiatique angolais se déroulent progressivement, l'Agence de presse angolaise (ANGOP) étant la prochaine sur la liste des organes concernés, a assuré mercredi, à Luanda, le ministre Mário Oliveira.

Dans ses déclarations à la presse à l'issue de l'ouverture officielle de la 4e année parlementaire de la 5e législature et du discours sur l'état de la Nation prononcé par le président João Lourenço, le ministre a souligné que les processus de transformation technologique en cours dans le pays incluent déjà la RNA, Edições Novembro et la TPA.

Il a indiqué que le principal défi auquel est confrontée la seule agence de presse angolaise réside dans l'amélioration des infrastructures, une démarche que le ministère a préconisée avec d'autres organes concernés du pays.

Mário de Oliveira a dit que cette situation sera résolue lors de la prochaine phase du programme de modernisation des médias.

« Mais, comme vous pouvez l'imaginer, tout cela se fait par étapes. Nous construisons les organes, et chaque chose en son temps, et les choses se produiront certainement », a-t-il assuré.

Dans ce contexte, il a indiqué que le président de la République, João Lourenço, a été un fervent défenseur de cette « grande transformation numérique » du secteur, qui comprend la modernisation technologique des agences, l'expansion du réseau de fibre optique et le développement du Programme spatial national.

« Tout cela contribue à la grande transformation numérique que le pays a connue, et par conséquent, les médias et l'économie en général bénéficient de cette transformation », a-t-il souligné.

Concernant la question de la réconciliation nationale, abordée par João Lourenço à la fin de la présentation sur l'état de la Nation concernant la remise des médailles aux participants aux accords d'Alvor, le ministre a jugé cette position sans surprise, compte tenu de « l'esprit et de l'engagement » envers la nation.

Il a lié l'attitude du chef de l'État au principe de réconciliation nationale et de pardon, soulignant que les Angolais doivent résoudre leurs problèmes « en interne, par le dialogue et la démocratie », afin de construire le pays.

