Angola: La création d'emplois pour les jeunes est une priorité de l'Exécutif - Président de la République

Luanda — L'approche de l'emploi des jeunes est une question transversale qui exige que tous les secteurs de l'économie angolaise se développent et créent des emplois de qualité et bien rémunérés pour ce groupe, a déclaré le Président de la République, João Lourenço, ce mercredi à Luanda.

Dans son message sur l'état de la Nation adressé lors de la cérémonie d'ouverture de la quatrième Année Parlementaire (2025-2026) de la cinquième Législature, le Chef de l'État angolais a déclaré que l'emploi des jeunes demeure un défi pour l'Exécutif angolais.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, l'adaptation de la formation aux besoins réels du marché constitue l'un des principaux « handicaps » identifiés.

L'homme d'État angolais a souligné que pour remédier à cette situation, l'Exécutif encourage la création d'emplois par le biais du travail indépendant.

À cette fin, a-t-il poursuivi, le Fonds national pour l'emploi de l'Angola (FUNEA) a été créé, bénéficiant déjà à 26 932 citoyens grâce au programme « Jeunesse et opportunités d'emplois de qualité en Angola ».

João Lourenço a souligné que ce nombre de jeunes a également bénéficié de stages professionnels, de microcrédits et de kits professionnels.

Le Chef de l'État a indiqué que l'exécutif poursuit ses objectifs visant à élargir l'offre de formation dans les secteurs présentant le plus fort potentiel d'absorption de main-d'oeuvre qualifiée.