Angola: La création d'emplois pour les jeunes est une priorité de l'Exécutif - Président de la République

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/VIC/SC/LUZ

Luanda — L'approche de l'emploi des jeunes est une question transversale qui exige que tous les secteurs de l'économie angolaise se développent et créent des emplois de qualité et bien rémunérés pour ce groupe, a déclaré le Président de la République, João Lourenço, ce mercredi à Luanda.

Dans son message sur l'état de la Nation adressé lors de la cérémonie d'ouverture de la quatrième Année Parlementaire (2025-2026) de la cinquième Législature, le Chef de l'État angolais a déclaré que l'emploi des jeunes demeure un défi pour l'Exécutif angolais.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, l'adaptation de la formation aux besoins réels du marché constitue l'un des principaux « handicaps » identifiés.

L'homme d'État angolais a souligné que pour remédier à cette situation, l'Exécutif encourage la création d'emplois par le biais du travail indépendant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette fin, a-t-il poursuivi, le Fonds national pour l'emploi de l'Angola (FUNEA) a été créé, bénéficiant déjà à 26 932 citoyens grâce au programme « Jeunesse et opportunités d'emplois de qualité en Angola ».

João Lourenço a souligné que ce nombre de jeunes a également bénéficié de stages professionnels, de microcrédits et de kits professionnels.

Le Chef de l'État a indiqué que l'exécutif poursuit ses objectifs visant à élargir l'offre de formation dans les secteurs présentant le plus fort potentiel d'absorption de main-d'oeuvre qualifiée.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.