Congo-Kinshasa: Un braquage spectaculaire à Kinshasa

En République démocratique du Congo (RDC), une attaque a visé une banque jeudi 16 octobre en plein coeur de la capitale. Dans la matinée, des hommes armés ont fait irruption dans un établissement bancaire après avoir tiré des coups de sommation, semant la panique dans le quartier. Après une prise d'otages, les forces de sécurité sont intervenues : pas de victimes parmi les clients ni les agents de la banque, mais la scène spectaculaire a choqué les présents.

Les habitants, usagers et commerçants de la place Victoire dans la commune de KasaVubu ont vécu une matinée mouvementée, jeudi : des braqueurs se sont retranchés dans une agence bancaire avec au moins une cinquantaine d'otages et des forces spéciales déployées tout autour de ce bâtiment de la capitale de RDC. Tout a commencé vers 9h du matin, quand des gens armés ont pénétré dans l'agence Rawbank de ce quartier très fréquenté de la capitale.

Des milliers de personnes venues voir toute cette agitation

Rapidement, ils ont été repérés par la police qui les a empêchés de fuir. Des coups de feu ont été échangés. Le tout devant une foule massée autour du périmètre de sécurité. Des milliers de personnes sont venues voir toute l'agitation, jusqu'au dénouement un peu avant midi : les otages ont alors été relâchés et les forces de l'ordre ont mené l'assaut.

Pas de victimes du côté des clients, ni des collaborateurs de la banque qui ont tous été appréhendés par les forces de police pour être authentifiés et interrogés. Ils ont passé une partie de la nuit au commissariat. Mais à 10 h ce matin, il n'y avait plus que trois agents retenus à des fins d'investigation. En revanche, peu d'informations officielles sur les assaillants, leur nombre ou leur motivation. « L'enquête est en cours », dit-on à RFI.