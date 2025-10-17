Sénégal: Assemblée nationale - Les listes des 14 commissions permanentes ratifiées

Après les membres du bureau, mercredi, les listes des membres des 14 commissions permanentes ont été ratifiées à l'unanimité, vendredi, lors d'une session plénière.

« Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale viennent d'être constituées », a déclaré solennellement le président de l'institution, à l'issue du vote. Il a également annoncé une réunion des membres des commissions, prévue à partir de 15h30, pour procéder à l'installation des bureaux.

À l'issue de cette réunion, les députés entendent "entrer dans le vif du sujet", a indiqué Moussa Hamady Sarr, député non-inscrit de la coalition "Jàmm ak Njariñ". Selon lui, il s'agit maintenant de "commencer le travail normal qui nous attend pour la session 2025-2026".

Le député Ibrahima Mbengue, membre du groupe Pastef-Les patriotes, a salué cette ratification. Il a rappelé que "c'est au niveau des commissions que se passe la plus grande partie du travail parlementaire".

Parmi les quatorze commissions mises en place figurent notamment celles des finances, des affaires économiques, de l'énergie, du développement durable, de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'éducation ou encore de la défense et sécurité. S'y ajoutent les commissions en charge des affaires étrangères, du développement rural, de la décentralisation, des droits humains, de la comptabilité et du contrôle, ainsi que celle dédiée aux délégations.