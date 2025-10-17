Afrique: L'OHADA fête ses 32 ans - Pilier de la sécurité juridique et du développement dans le continent

Ce 17 octobre 2025, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) célèbre son 32e anniversaire. Créée en 1993 à Port-Louis (Île Maurice), l'OHADA s'est imposée comme un instrument central de l'intégration économique et juridique à l'échelle du continent, offrant à ses 17 États membres un cadre unique pour favoriser la sécurité des investissements, la croissance des entreprises et la résolution efficace des conflits commerciaux.

L'OHADA a pour mission principale d'unifier et de moderniser le droit des affaires en Afrique. À travers son ensemble d'Actes uniformes, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et des institutions spécialisées, elle permet de garantir aux opérateurs économiques un environnement juridique stable, transparent et prévisible des conditions indispensables pour attirer l'investissement et stimuler le développement économique.

Au fil des décennies, l'OHADA a su élargir son influence : États africains francophones et, plus récemment, quelques pays lusophones et anglophones bénéficient de l'avantage d'une telle coopération supranationale. Ce modèle contribue à limiter l'insécurité juridique, à uniformiser les règles de création d'entreprises, de gestion, de redressement ou de liquidation, et à renforcer la confiance des partenaires internationaux.

Parmi les succès majeurs, notamment la simplification des procédures commerciales et l'essor de nombreux cabinets d'avocats spécialisés en droit OHADA, ce qui stimule la professionnalisation du secteur juridique africain. Cette réussite n'est pas exempte de défis : il s'agit désormais de promouvoir l'application effective de ces textes, de renforcer la formation des magistrats et des juristes et d'étendre le modèle à d'autres régions du continent.

À l'heure où l'Afrique renforce sa coopération interétatique à travers la ZLECAf et d'autres instruments régionaux, l'OHADA apparaît plus que jamais comme un levier essentiel pour une croissance inclusive, la compétitivité africaine et une meilleure intégration dans l'économie mondiale. Sa longévité atteste de la pertinence d'une harmonisation du droit comme facteur structurant du développement panafricain.