Gabon: Loi de finances 2026 - Un budget d'investissement multiplié par cinq pour le développement du pays

La Ministre en charge de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette MVONO, a animé ce jeudi 16 octobre 2025 une rencontre avec ses collègues Ministres et leurs équipes techniques autour des budgets d'investissements distribués lors du Conseil interministériel du 15 octobre 2025.

Cette réunion a été l'occasion de donner et de recevoir, tout en se penchant sur la loi de finances 2026, qui, selon la Ministre, traduit la dynamique d'impulsion du projet de société du Président de la République, avec un budget d'investissement cinq fois supérieur à celui de l'année précédente.

Le gouvernement met ainsi un point d'honneur à mettre en oeuvre de manière cohérente et méthodique le projet de société du Chef de l'État, au service du bien-être de toutes les populations gabonaises, à travers le Programme d'Investissements Publics (PIP).