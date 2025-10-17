Gabon: Loi de finances 2026 - Un budget d'investissement multiplié par cinq pour le développement du pays

17 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Matsombi

La Ministre en charge de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette MVONO, a animé ce jeudi 16 octobre 2025 une rencontre avec ses collègues Ministres et leurs équipes techniques autour des budgets d'investissements distribués lors du Conseil interministériel du 15 octobre 2025.

Cette réunion a été l'occasion de donner et de recevoir, tout en se penchant sur la loi de finances 2026, qui, selon la Ministre, traduit la dynamique d'impulsion du projet de société du Président de la République, avec un budget d'investissement cinq fois supérieur à celui de l'année précédente.

Le gouvernement met ainsi un point d'honneur à mettre en oeuvre de manière cohérente et méthodique le projet de société du Chef de l'État, au service du bien-être de toutes les populations gabonaises, à travers le Programme d'Investissements Publics (PIP).

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.