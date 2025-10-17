Gabon: Triomphe du pays au Japon - Cellule de capitalisation 'Expo Osaka 2025 proposée pour le pays

Tout est bien qui finit bien à l'exposition universelle Osaka 202. Le Gabon triomphe en remportant le Golden Prize. Après cette victoire qualifiée d'historique, le Vice Président du Gouvernement propose la mise en place immédiate d'une cellule de capitalisation "Expo Osaka 2025", coordonnée par le Secrétariat Général du Gouvernement et associant le Commissariat Général aux Expositions, et des ministères sectoriels.

Les Gabonais sont de plus en plus fiers de leur pays qui vient de remporter le premier prix à l'Exposition universelle Osaka 2025. Cette victoire historique, aux dires des autorités du pays, "consacre notre positionnement de référence mondiale en matière de diplomatie environnementale et valide l'approche intégrée que nous développons sous l'impulsion présidentielle".

Fierté pour tout un pays

Cette reconnaissance mondiale honore et engage le Gabon. Le Vice Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, appelle à transformer cette victoire diplomatique en résultats tangibles pour les concitoyens et en rayonnement durable pour la nation. Par ailleurs, il estime que nous devons désormais aller plus vite. "Notre action doit être à la hauteur des attentes du Chef de l'État et des aspirations légitimes des gabonais"fait savoir Alexandre Barro Chambrier.

Tout en saluant le travail remarquable du Commissariat Général aux Expositions du Gabon ainsi que l'accompagnement stratégique du Secrétariat Général du Gouvernement qui, en assurant la tutelle, le Vice Président du Gouvernement a garanti la continuité et l'excellence des missions du pays.

"Ma participation à l'ouverture a confirmé l'écho considérable de notre message auprès des délégations internationales. Cette distinction nous ouvre des opportunités exceptionnelles qu'il nous faut saisir rapidement".

A la suite de ses propos, il propose la mise en place immédiate d'une Cellule de capitalisation "Expo Osaka 2025", coordonnée par le Secrétariat Général du Gouvernement et associant le Commissariat Général aux Expositions, les ministères en charge des Affaires étrangères, de l'Économie, de l'Environnement, du Tourisme et de la Recherche Scientifique ainsi que l'AGADEV.

Le VP, Alexandre Barro Chambrier explique que cette Cellule devra être livrée sous 21 jours un plan d'action consolidé articulé autour de trois axes prioritaires :

· Valorisation économique de nos forêts et aires protégées comme avantage comparatif international : Pipeline de projets verts bancables (crédits carbone, écotourisme, économie circulaire) avec schémas de financement identifiés

· Partenariats stratégiques scientifiques et économiques : Agenda diplomatique de suivi avec les contacts établis à Osaka, objectifs chiffrés et responsables désignés

· Influence internationale : Amplification de notre diplomatie environnementale pour attirer investissements verts et financements climat.