Maroc: Chari lève 12 millions de dollars en série A pour créer une super application pour les commerçants

TLDR

La startup marocaine de fintech et de commerce électronique Chari a obtenu 12 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A.

Chari permet aux petits détaillants de commander des biens de consommation à rotation rapide et d'accéder à des services financiers intégrés.

Chari prévoit d'accroître ses activités tout en développant deux verticales stratégiques : une super application pour les commerçants et des offres de banque en tant que service (BaaS) pour les entreprises et les startups.

La startup marocaine de fintech et de commerce électronique Chari a obtenu 12 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série A. Ce tour de table a été mené par SPE Capital et Orange Ventures. Plus d'une douzaine d'autres investisseurs internationaux se sont joints à l'opération, notamment Verod-Kepple, Global Founders Capital, Endeavor Catalyst et Plug and Play.

Fondée en 2020 par Ismael Belkhayat et Sophia Alj, Chari permet aux petits détaillants de commander des biens de consommation à rotation rapide et d'accéder à des services financiers intégrés. Le nouveau capital porte son financement total à environ 17 millions de dollars.

Chari a obtenu une licence d'établissement de paiement de la banque centrale du Maroc, Bank Al-Maghrib. Cette licence lui permet d'émettre des IBAN et des cartes de débit, de gérer des transferts nationaux et transfrontaliers et d'offrir des services de micro-assurance. Forte de ce soutien réglementaire, la société a l'intention de se transformer en une super-application marchande. Elle prévoit de numériser le commerce de détail informel et de transformer les petits magasins en centres de services financiers.

À l'avenir, Chari élargira ses activités tout en développant deux verticales stratégiques : une super application pour les commerçants et des offres de services bancaires en tant que service (BaaS) pour les entreprises et les startups.

Points clés à retenir

La licence de Chari marque un changement dans le paysage de la fintech au Maroc. Alors que de nombreuses startups opèrent en tant qu'intermédiaires, Chari peut désormais contrôler son rail de paiement. Cette décision la positionne comme un acteur complet faisant le lien entre le commerce et la finance. Sa portée s'étend déjà à plus de 20 000 détaillants au Maroc, avec une expansion en Tunisie et en Côte d'Ivoire en cours par le biais de partenariats. Le nouveau capital donne à Chari la possibilité de développer des fonctionnalités telles que le crédit intégré et les outils de fidélisation, au-delà des paiements de base et de la distribution de produits. La concurrence va s'intensifier.

Des fintechs mondiales telles que Revolut cherchent à entrer au Maroc par le biais de licences de paiement. Parallèlement, le partenariat de Chari avec Visa lui permet d'intégrer une infrastructure de paiement plus large et d'accélérer l'adoption par les commerçants. Sur un marché où l'argent liquide domine encore et où de nombreux commerçants n'ont pas d'accès bancaire, le modèle de Chari vise à convertir les vitrines informelles en noeuds numériques de commerce et de finance - une transition qui pourrait remodeler la façon dont les petits magasins de détail opèrent en Afrique du Nord.