Cameroun: Vives tensions à Dschang, le RDPC fustige l'opposition et promet la justice

La tension monte au Cameroun, alors que le Conseil constitutionnel s'apprête à proclamer les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. La ville de Dschang, dans la région de l’Ouest, a été le théâtre de violences le 15 octobre, marquées par l'incendie de bâtiments publics et de propriétés privées. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, est monté au créneau, jeudi 16 octobre 2025, pour dénoncer fermement ces événements, qu'il impute directement à l'opposition.

Le RDPC accuse et promet des poursuites

Des manifestations liées à des allégations de fraude électorale ont dégénéré mercredi dernier à Dschang. Selon le Journal Du Cameroun , des manifestants ont notamment incendié la permanence locale du RDPC, le Palais de justice de la ville et le domicile du recteur de l’Université de Dschang.

Dans un communiqué ferme, Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central du RDPC et coordonnateur national de campagne, a qualifié ces actes de « violences insensées et injustifiables ». Précise Cameroun 24, le parti au pouvoir dénonce un « acte barbare orchestré par l’opposition » et un « vandalisme politique prémédité ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jean Nkuété a affirmé, d’après le Journal Du Cameroun, que les manifestants « obéissaient [...] à des mots d’ordre de certains partis politiques de l’opposition ». Il accuse ces derniers d'avoir instrumentalisé les jeunes par « la haine, la violence, l’intoxication, la manipulation » après avoir été « incapables de convaincre l’électorat » par les voies démocratiques.

Le communiqué rappelle également que le domicile du recteur de l’Université de Dschang a été ciblé, un acte que Jean Nkuété voit, selon Cameroun 24 , comme une attaque contre un « symbole [...] de la réussite académique nationale et sous-régionale ».

Appel au calme et légalité

Face à cette flambée de violence, le Secrétaire général a annoncé que l'incendie de la permanence du parti à Dschang « ne restera pas impuni ». Relate le Journal Du Cameroun, « Les instances compétentes du parti engageront, dans les meilleurs délais, une action en justice contre les individus qui se sont rendus coupables » de ces actes.

Le RDPC a par ailleurs salué le professionnalisme des forces de maintien de l’ordre qui sont intervenues le 15 octobre pour éviter l'aggravation du vandalisme. Le parti réitère son appel au calme, à la retenue et à la responsabilité auprès des jeunes, des leaders politiques et des acteurs médiatiques, dans l’attente de la proclamation des résultats officiels.

En conclusion de son communiqué, Jean Nkuété a réaffirmé la position du RDPC quant aux résultats : « Le RDPC est le seul parti politique ayant déployé des représentants dans tous les bureaux de vote sur le territoire national et à l’étranger. Nous disposons des procès-verbaux authentiques confirmant la transparence et la victoire de notre candidat », selon Cameroun 24.