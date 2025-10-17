L'expérience historique et l'engagement constant des Forces Armées Royales (FAR) dans les opérations de maintien de la paix ont été mis en avant, mardi à New Delhi, à l'occasion du premier Conclave des chefs militaires des pays contributeurs de troupes aux Nations unies (UNTCC).

Intervenant lors d'une session plénière, le Général de Brigade aux FAR, Abdelkrim Nejjar, qui conduit la délégation marocaine, a affirmé que la participation du Royaume aux opérations de maintien de la paix découle d'une longue tradition d'engagement au service de la stabilité et de la solidarité internationales, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Le Maroc, a-t-il rappelé, a toujours répondu favorablement aux appels de la communauté internationale pour prévenir les conflits et rétablir la paix et la sécurité dans le monde, aussi bien sous l'égide des Nations unies que dans le cadre de partenariats bilatéraux.

Le responsable militaire a précisé que la participation du Royaume repose sur une base constitutionnelle solide, la paix et la sécurité constituant des principes fondamentaux de la Constitution marocaine.

Cette vocation pacifique s'enracine dans l'histoire du Maroc, dont les soldats ont pris part, dès la Première et la Seconde Guerres mondiales, aux efforts visant à restaurer la stabilité et à mettre fin aux conflits, a-t-il ajouté.

Ces opérations, a-t-il affirmé, s'inscrivent dans la continuité de la diplomatie marocaine et traduisent la volonté politique constante du Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales, de régler pacifiquement les différends dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.

Fort de ces fondements, le Maroc a conduit depuis plus de six décennies plusieurs déploiements de troupes en Afrique et continue d'y contribuer activement dans le cadre des missions onusiennes, a-t-il rappelé, notant que les FAR ont également pris part à des opérations sur d'autres continents.

Abordant les défis contemporains du maintien de la paix, le Général de Brigade aux FAR a estimé que la communauté internationale se trouve à un tournant historique, marqué par la complexité croissante des environnements opérationnels. Il a souligné que l'adaptation s'impose à tous les niveaux, et requiert des mandats plus réalistes, des structures mieux adaptées et des approches inclusives.

Dans ce contexte, il a mis en avant les efforts du Maroc en matière de renforcement des capacités, citant notamment la création, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Centre d'excellence pour la formation aux opérations de paix.

Ce centre, a-t-il expliqué, a pour mission d'assurer une formation de haut niveau aux personnels militaires, policiers et civils, nationaux et internationaux, appelés à servir dans des environnements complexes et multidimensionnels.

Et de réitérer que le Maroc demeure un acteur déterminé dans la recherche d'une paix durable, dans le respect de la souveraineté des pays hôtes et en adéquation avec les réalités du terrain, avec pour objectif constant de contribuer à la stabilité mondiale, de protéger les populations civiles et de promouvoir un multilatéralisme crédible et efficace.

Réunissant plus de 30 nations engagées dans les opérations de maintien de la paix, le premier Conclave des chefs militaires des pays contributeurs de troupes aux Nations unies se veut une plateforme de haut niveau pour échanger les meilleures pratiques, renforcer la coopération et développer une compréhension commune des défis contemporains du maintien de la paix.

Organisé par l'Armée indienne, ce conclave de trois jours vise à favoriser une préparation collective et à consolider des partenariats plus solides afin de relever les défis opérationnels et stratégiques auxquels sont confrontées les missions onusiennes sur le terrain.