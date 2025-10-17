Maroc: Projection en avant-première à Casablanca du dernier film de Mohamed Karrat 'Résilience'

Le long-métrage "Résilience" de son réalisateur Mohamed Karrat a été projeté mardi soir en avant-première à Casablanca, devant un parterre d'artistes, de critiques de cinéma et de journalistes.

Ce film dont la sortie dans les salles nationales aura lieu ce mercredi, est porté par Asmaa Khamlichi qui y joue le rôle principal tout en participant à sa production. Une première pour elle.

Le film aborde la condition féminine à travers l'histoire de deux soeurs confrontées à la douleur, à la perte et à la reconstruction de soi.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Karrat a indiqué que ce film s'inscrit dans le droit fil de ses précédentes réalisations à la fois réalistes et intimistes.

Pour sa part, l'actrice et désormais productrice Asmaa Khamlichi a confié que "Résilience" représente pour elle une expérience cinématographique inédite qui explore l'extraordinaire capacité de la femme de se reconstruire après les accidents de la vie, soulignant le rôle de l'art et tout particulièrement le cinéma dans le changement au sein de la société.

D'une durée de 90 minutes, "Résilience" est joué également par Asmaa El Arbouini, Dean Mountaki, Asmaa Benzakour ou encore Sami El Ouali.