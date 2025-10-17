Maroc: Le cinéma marocain à l'honneur lors du Festival du film francophone de Montréal

16 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Le cinéma marocain sera à l'honneur lors de la 31ème édition du Festival du film francophone (CINEMANIA), prévue du 4 au 16 novembre à Montréal, apprend-on auprès des organisateurs.

"Après le Luxembourg (2022), la Suisse (2023) et la France (2024), ce sera au tour du Royaume du Maroc d'être célébré cette année par CINEMANIA à travers une sélection de plusieurs longs et courts métrages, une exposition et des événements professionnels", indiquent les organisateurs dans un article publié sur le site web du festival.

La programmation donne à voir un cinéma à la fois sensible et audacieux, engagé et poétique, soulignent les organisateurs, ajoutant que le Maroc "se révèle ainsi comme un territoire de création ouvert sur l'avenir : un pays tourné vers la coproduction internationale, accueillant des tournages majeurs, et favorisant les collaborations qui font rayonner ses cinéastes sur la scène mondiale".

Plusieurs films marocains ou tournés au Royaume seront ainsi projetés lors de ce festival, dont "L'Héritier des secrets" de Mohamed Nadif, "Rue Málaga" de la cinéaste Maryam Touzani, qui vient de remporter le Prix du public dans la catégorie "Spotlight" de la 82e Mostra de Venise, "Sirāt" de Oliver Laxe et "13 jours, 13 nuits" de Mathieu Bourboulon.

La place des femmes et des récits intimes sera centrale dans cette mise à l'honneur inédite du Maroc avec, entre autres, "Une porte sur le ciel" de Farida Benlyazid (1989) et "Rock the Casbah" de Laïla Marrakchi (2013).

Le festival offrira, enfin, un panorama non-exhaustif des voix de la diaspora marocaine au Québec, notamment d'une génération de créateurs et créatrices qui, à leur manière, interrogent leur rapport aux origines et au présent, entre héritage, mémoire et identité, selon la même source.

Créé en 1995, le festival CINEMANIA est considéré comme un événement incontournable de la scène culturelle montréalaise. Lors de sa dernière édition, tenue en novembre 2024, le Festival a atteint 100.000 entrées sur 12 jours pour sa 30e édition, avec au menu 120 films.

