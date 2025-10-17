Ile Maurice: Parc de Jin Fei - Un nouveau souffle industriel

Le projet de Jin Fei, longtemps resté en sommeil, s'apprête à connaître une nouvelle impulsion. Le gouvernement mauricien souhaite faire de ce parc industriel situé à Riche-Terre un levier majeur de relance économique, avec le soutien de la République populaire de Chine. Cette volonté a été réaffirmée lors d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, et l'ambassadrice de Chine, Huang Shifang, à Port-Louis.

Les discussions ont porté principalement sur la relance du parc industriel et sur la consolidation de la coopération sino-mauricienne dans le domaine du développement industriel. «Tout est déjà en place à Jin Fei - les infrastructures, l'électricité, l'eau, les routes. Il faut maintenant redonner vie au site et en faire un moteur de croissance», a déclaré le ministre, soulignant la volonté du gouvernement d'attirer de nouveaux investisseurs chinois pour y implanter des unités de production.

Il a rappelé que Jin Fei avait été conçu dès le départ comme un pôle stratégique de développement manufacturier et logistique, destiné à renforcer la capacité de production du pays et à soutenir les échanges régionaux avec l'Afrique et l'Asie. Il a aussi évoqué la nécessité de repositionner le projet autour de secteurs d'avenir tels que la technologie verte, l'ingénierie légère, les dispositifs médicaux et l'assemblage de véhicules électriques.

De son côté, l'ambassadrice a salué l'engagement du gouvernement mauricien et a confirmé la volonté de Pékin d'accompagner cette nouvelle phase. Elle a assuré que son ambassade encouragera les industriels chinois à revisiter le projet et à y développer de nouvelles activités à haute valeur ajoutée. Cette relance s'inscrit dans la nouvelle politique industrielle de Maurice, en phase de finalisation avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

Celle-ci vise à transformer le pays en une plateforme de fabrication intégrant l'automatisation, l'intelligence artificielle et la production durable. «La relance de Jin Fei ne doit pas être seulement un projet d'infrastructures, mais un catalyseur de croissance et un symbole du partenariat solide entre Maurice et la Chine», a insisté Aadil Ameer Meea. Selon nos informations, des discussions techniques devraient s'engager dans les semaines à venir pour définir un plan de redéploiement du parc industriel, avec un accent mis sur les investissements durables et la création d'emplois locaux.