Ile Maurice: Un Britannique de 25 ans remis à l'ADSU

Les officiers de la Customs Anti Narcotics Section ont procédé à une importante saisie de drogue le 12 octobre à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, impliquant un ressortissant britannique, Hussain Mohammed Abubakr, âgé de 25 ans. Le jeune homme, originaire de Leicester, était arrivé à Maurice à bord du vol EK 701 en provenance de Dubaï. Selon le rapport établi, il devait séjourner dans le nord de l'île, dans un hôtel à Grand-Gaube, mais son itinéraire a rapidement éveillé les soupçons des officiers en charge du profilage des passagers.

Classé comme voyageur à haut risque, Abubakr a été soumis à un feu roulant de questions et à une inspection minutieuse de ses bagages. Les agents ont alors découvert 26,38 kilogrammes de cannabis, répartis en 31 paquets soigneusement enveloppés de film plastique transparent et dissimulés dans deux valises identifiées par les étiquettes EK0176776944 et EK776751.

La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 31,6 millions. Après la découverte, le suspect a été remis à l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de l'aéroport pour un contrôle de livraison supervisé, dans le but d'identifier d'éventuels complices. Cependant, cette opération de controlled delivery n'a pas donné de résultats probants, aucun contact ou receveur ne s'étant présenté pour récupérer les bagages.

Les enquêteurs s'interrogent désormais sur le véritable rôle du suspect, présenté comme livreur pour Amazon, et sur les ramifications possibles d'un réseau de trafic entre Dubaï et Maurice. Les investigations se poursuivent afin de déterminer si cette cargaison faisait partie d'un acheminement régulier de stupéfiants vers l'île.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn