Ile Maurice: Un cuisinier victime d'une fraude bancaire, son argent finalement récupéré

Un cuisinier de Rose-Hill, âgé de 19 ans, a récemment vécu une expérience traumatisante après avoir été victime d'une fraude bancaire. Le 25 août, aux alentours de minuit, son salaire a été crédité sur son compte. Cependant, à son réveil le lendemain matin, il a constaté avec effroi que non seulement son salaire mais également une somme supplémentaire de Rs 7 000 qui se trouvait sur son compte, avaient disparu.

Se rendant immédiatement à sa banque le même jour, il a appris que l'argent avait été transféré vers un autre compte via Internet banking, une fonctionnalité qu'il n'avait jamais activée et dont il ignorait totalement le fonctionnement. Inquiet, d'autant qu'il devait effectuer plusieurs paiements, il a enregistré une plainte auprès de la banque. Celle-ci a transmis le dossier à son département de lutte contre la fraude. Le jeune homme a également décidé de porter plainte auprès du poste de police de sa localité.

Lors de l'examen des transactions, un policier a décidé de prendre contact avec le titulaire du compte bénéficiaire figurant sur les transferts. Il s'agissait d'un habitant de Mare-Tabac, qui a expliqué qu'il avait été lui aussi victime d'une fraude similaire et comptait signaler l'incident au poste de police de Rose-Belle. Le lendemain, il s'y est présenté.

Le lundi suivant, la Criminal Investigation Department de Rose-Belle a convoqué le jeune cuisinier. Il a été révélé que son argent avait été transféré à trois reprises sur le compte de l'habitant de Mare-Tabac, parmi d'autres victimes, impliquant un montant total estimé à environ Rs 700 000. Lors des interrogatoires, l'habitant de Mare-Tabac a reconnu les faits et expliqué qu'il avait été lui-même dupé par une application promettant des gains rapides.

Après discussion, un accord a été conclu entre les deux hommes, permettant la restitution intégrale du salaire et de la somme personnelle du jeune cuisinier.