Ile Maurice: La FCC brasse large pour exposer le réseau Appaya-Lino

L'étau se resserre autour du présumé réseau transnational de blanchiment et de trafic de stupéfiants liant Maurice à Madagascar. Depuis plusieurs semaines, la Financial Crimes Commission (FCC) multiplie les recoupements et les analyses financières. Son objectif : faire éclater un réseau tentaculaire, dont les ramifications dépassent de loin la simple figure de Wendip Appaya. Selon des recoupements, l'équipe d'enquêteurs de la FCC brasse désormais large. Les investigations s'étendent aussi bien à des sociétés-écrans locales et des transactions internationales douteuses qu'à un réseau de trafic de drogue avec Madagascar et la Thaïlande.

Appaya, actuellement en détention, n'a pas obtenu la liberté sous caution - signe que la FCC détient des éléments sensibles et des pistes sérieuses menant à un réseau de blanchiment structuré. Des sources proches de l'enquête affirment que des flux financiers suspects liés à des importations fictives, des achats massifs de véhicules de luxe et des comptes bancaires synchronisés à l'étranger ont attiré l'attention des analystes de la commission.

Mais le volet le plus explosif de l'affaire reste l'axe Madagascar, où une mission ratée autour d'une cargaison de cocaïne aurait mis au jour des échanges suspects entre des ressortissants mauriciens et malgaches. Les enquêteurs mauriciens cherchent désormais à retracer les contacts d'Appaya dans la Grande île, dans l'espoir de remonter jusqu'aux commanditaires. Mardi dernier, lors d'un interrogatoire crucial au siège de la FCC, Appaya aurait livré des informations jugées «décisives» sur certains intermédiaires mauriciens.

Parmi ces derniers, un nom revient avec insistance : Lino, présenté comme son bras droit et coordinateur discret du flux financier et logistique. Selon des éléments compilés par la FCC, leurs déplacements coïncident avec plusieurs phases du réseau, entre Maurice, Madagascar et La Réunion. L'enquête s'oriente également vers deux résidents du nord de l'île, soupçonnés d'avoir participé à la réception ou aux d'importations illicites.

Des révélations récentes auraient poussé la FCC à intensifier ses opérations de surveillance, dans le but d'encercler définitivement ce réseau qui mêle argent sale, faux contrats et trafic de drogue. L'affaire Appaya, à ce stade, n'est plus une simple enquête de blanchiment : c'est une opération d'envergure régionale où chaque révélation ouvre une nouvelle brèche. Et la FCC, désormais en pleine «mer d'infos», semble déterminée à remonter jusqu'à la tête du serpent.