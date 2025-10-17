Ile Maurice: 1548 étrangers ont obtenu la nationalité entre 2019 et 2025

Selon des données officielles, 1 548 étrangers ont obtenu la citoyenneté mauricienne entre le 1er novembre 2019 et le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de la Mauritius Citizenship Act. Cette loi permet au Premier ministre, en vertu de ses prérogatives, d'accorder la nationalité mauricienne à des non-citoyens sous diverses conditions prévues par ses sections.

Entre novembre 2019 et novembre 2024, un total de 1 499 demandes a été approuvé. Durant la période plus récente, du 14 novembre 2024 au 9 mai 2025, 49 autres étrangers ont été officiellement enregistrés comme citoyens de la République de Maurice. Ces octrois se répartissent selon plusieurs catégories, notamment la naturalisation, la reprise de citoyenneté, l'enregistrement d'enfants mineurs et la citoyenneté par adoption.

Le document officiel montre que la majorité des cas enregistrés entre 2019 et 2024 concerne la section 7 de la Citizenship Act, relative à la Registration of Other Persons. Cette catégorie regroupe 969 demandes approuvées, souvent liées à des conjoints d'habitants mauriciens ou à des personnes résidant légalement dans le pays depuis plusieurs années.

Par ailleurs, 313 cas ont été enregistrés sous la Resumption of Citizenship, c'est-à-dire des personnes ayant retrouvé leur nationalité mauricienne après y avoir renoncé ou l'avoir perdue pour des raisons administratives. Le rapport mentionne également 104 enregistrements d'enfants mineurs, 29 citoyens du Commonwealth, 28 naturalisations classiques et 12 cas de citoyenneté par adoption.

Pour la période la plus récente, de novembre 2024 à mai 2025, la tendance reste similaire : 31 étrangers ont été enregistrés sous la section Registration of Other Persons, neuf ont été naturalisés, tandis que quatre personnes ont obtenu la citoyenneté par adoption.Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a souligné que la citoyenneté mauricienne est accordée dans le strict respect de la loi et des procédures établies. «By virtue of the Mauritius Citizenship Act, the citizenship of Mauritius may be granted by the Prime Minister under the different sections of the Act to non-citizens», a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a aussi annoncé qu'une révision des procédures d'octroi de la citoyenneté est actuellement menée par son bureau afin de renforcer la transparence et de moderniser le cadre existant. L'objectif de cette révision est de garantir que le processus demeure «rigoureux, équitable et conforme aux intérêts nationaux».