Ile Maurice: La détente des prix alimentaires masque des pressions sur les services et le transport

L'inflation s'est stabilisée à Maurice au troisième trimestre 2025, portée par une forte baisse des prix alimentaires, celle-ci étant atténuée par la hausse persistante du coût des transports, de la santé et de certains services. Selon les dernières données de Statistics Mauritius publiée le 15 octobre, l'indice des prix à la consommation (CPI) est passé de 108,2 en juin 2025 à 107,9 en septembre 2025, soit une baisse de 0,3 %. Sur une base mensuelle, l'indice est demeuré stable en juillet avant de reculer de 0,1 point en août et de 0,2 point en septembre.

La principale explication de ce repli se trouve dans l'alimentation, avec le sous-indice «nourriture et boissons non alcoolisées» qui a chuté de6,1 %sur la période, sous l'effet d'un effondrement des prix des légumes (-24,5 %), du lait en poudre (-11,1 %), du gingembre (-30,4 %), de l'huile de cuisson (-14,4 %) et du riz (-5,7 %). Ces baisses ont permis de compenser la hausse observée pour certains produits, comme le mouton (+4,2 %) ou les jus et sirops (+7,2 %).

Mais ce soulagement au rayon alimentation est loin d'avoir effacé les tensions dans d'autres secteurs. Les coûts liés au transport ont bondi de 5,5 %, tirés par l'envolée des prix des véhicules (+14,4 %), des billets d'avion internationaux (+3,4 %) et domestiques (+6,5 %), ainsi que par l'augmentation marquée de la road tax (+26,1 %). Dans le même temps, les dépenses de santé ont augmenté de 3,2 %, notamment à cause des frais cliniques (+9,1 %).

Le secteur des services n'a pas été épargné. Le sous-indice «restaurants et hôtels» a augmenté de 3 %, sous l'effet de la hausse des prix dans les chaînes de restauration rapide (+4,5 %), les snacks (+1,1 %), les restaurants (+1,6 %) et l'hôtellerie (+7,3 %). Les assurances et services financiers ont, eux aussi, enregistré une hausse (+2,8 %), conséquence directe de l'augmentation des primes d'assurance automobile (+10,4 %).

Au final, l'inflation annuelle moyenne pour les 12 mois se terminant en septembre 2025 ressort à 3,4 %, contre 3,8 % pour la période correspondante en 2024. Sur une base calendaire, l'inflation s'est établie à3,6 % en 2024, en net recul après le pic de 7 % atteint en 2023. Les projections pour 2025 tablent sur un taux proche de 3,8 %.

À l'échelle internationale, Maurice se situe dans une zone médiane : en 2024, l'inflation a été de 2,3 % en France, 2,5 % au Royaume-Uni et 3 % aux États-Unis, mais elle a atteint 4,7 % en Inde et 4,4 % en Afrique du Sud.

Si l'apaisement des prix alimentaires offre un répit aux consommateurs, la persistance des hausses dans le transport et les services montre que la bataille contre l'inflation n'est pas totalement gagnée.