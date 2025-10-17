Ile Maurice: Des changements à plusieurs niveaux en perspective

La rencontre, tenue le mardi 14 octobre à Phoenix, entre le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, et Sheelagh Hughes, Principal Inspector de l'université de Cambridge, a ouvert la voie à plusieurs réformes dans le système éducatif mauricien. Au coeur des discussions tenues : la protection des questionnaires d'examens et l'amélioration des conditions d'évaluation des élèves.

Le ministre a notamment évoqué un tournant historique pour les élèves d'Agaléga, où les examens du School Certificate se tiennent pour la première fois dans l'archipel. «Auparavant, les étudiants devaient quitter leur famille et affronter un stress inutile. Désormais, ils pourront prendre part aux examens dans leur environnement habituel. Même s'il n'y avait qu'un seul candidat, nous aurions appliqué la même procédure car nous prenons soin de nos enfants», a souligné Mahend Gungapersad. Une initiative saluée par Sheelagh Hughes, qui a exprimé le soutien de l'université de Cambridge à cette approche.

Autre axe de réforme : les examens pratiques de O-Level. Le ministre souhaite qu'ils se tiennent plus tard dans l'année afin de mieux s'intégrer au calendrier scolaire. Il a également réaffirmé son intention de remplacer l'Alternative to Practical par de véritables practicals dans les matières scientifiques, avec une formation adaptée pour les enseignants. Les discussions ont aussi porté sur l'harmonisation du programme de Lower Secondary - Grades 7 à 9 - avec celui de Cambridge, notamment pour l'anglais, le français, les mathématiques et les sciences. Ces ajustements devraient être progressivement introduits et non dès cette fin d'année.

Impressionnée par sa tournée des centres d'examens, Sheelagh Hughes a conclu : «J'ai été frappée par la discipline et l'engagement des étudiants mauriciens.» De quoi encourager davantage la collaboration entre Maurice et Cambridge. À noter que le ministre s'est rendu à Agaléga le mercredi 15 octobre.

