Ile Maurice: Retraits - Arrêtons l'hémorragie

12 chevaux retirés avant le départ ou déclarés non-partants après s'être agité dans les stalles ou privé d'un bon départ: le constat est alarmant à l'issue des huit journées disputées cette saison.

Si on considère que les stalles affichent rarement complets depuis le début de la saison, cette statistique est révélatrice des carences actuelles des handlers du MTC Jockey Club (MTCJC).

Même s'il est inévitable dans ce domaine, vu la nature imprévisible des chevaux - surtout les nouvelles unités - de s'assurer que tous les partants figurant au programme prennent un bon départ, il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, nous faisons face à un problème récurrent, à tel point que cela est devenu presqu'une habitude !

Pour cause, à l'exception de la 6e journée, au moins un cheval a été retiré derrière les stalles ou déclaré non-partant chaque semaine, depuis le début de la saison ! Force est de constater que cette situation engendre une certaine frustration au sein de la communauté hippique, d'autant que les turfistes et les bookmakers en paient le prix fort.

Pas plus tard que lors de la 8e journée, suite à l'intervention d'un handler qui tentait de maîtriser Catcha Dragon dans les stalles, le coursier de l'écurie Nagadoo, qui était un des favoris de la course, a été privé d'un bon départ et parallèlement 35% ont été déduits sur les gains de ceux qui avaient misé sur le vainqueur Cybotix. Pire : dans la 5e course, suite aux retraits successifs de Willie John et Grand Vision - ils avaient fait des siennes dans les stalles - 42 % ont été prélevés sur les gains des parieurs qui avaient misé sur le gagnant Bugalugs.

Il est clair, au vu de la situation actuelle, que les handlers sont dépassés par les évènements. Le temps où ils étaient considérés parmi «les meilleurs au monde» - selon les dires des cavaliers étrangers - est désormais révolu. Mais quelle est la source du problème ?

D'emblée, tout en reconnaissant les compétences du Chief Handler, Denis Gregoire, nous devons néanmoins reconnaître qu'il est un peu esseulé. Il est bon de faire ressortir qu'après la parenthèse PTP, le Mauritius Turf Club a perdu plusieurs handlers expérimentés et cela n'a pas été évident de trouver leurs remplaçants. Malgré toute sa bonne volonté, Denis Gregoire a, quelque part, été contraint de composer avec les moyens du bord.

Nous estimons également qu'il y a également une méconnaissance des habitudes des chevaux qui ont précédemment évolué au sein de la PTP (au moins six d'entre eux ont été soit retirés ou déclarés non-partants). Pourtant, la majorité d'entre eux n'avaient pas de véritables antécédents dans les stalles auparavant.

Plusieurs observateurs avisés nous ont, par ailleurs, fait remarquer que les chevaux passent trop de temps dans les stalles et finissent par devenir nerveux. Pour contourner ce problème, il faudrait que le Chief Handler fasse en amont un homework rigoureux afin d'établir un meilleur classement pour faire intégrer les chevaux selon leur degré de nervosité dans les stalles.

Il faudrait également songer à améliorer la synchronisation entre les différents handlers et éviter de mettre les chevaux un par un dans les boîtes pour essayer de gagner du temps.

II semblerait que les commissaires de la Horse Racing Integrity Division (HRID) sont pleinement conscients du problème et il paraît qu'ils ont déjà eu des séances de travail avec le Horse Racing Organiser et l'équipe des handlers pour essayer de trouver les solutions requises.

Dans un autre contexte, le SuperTote Golden Trophy (G2-2200m) sera le pôle d'attraction de la 9e journée cette semaine. Cette épreuve, qui est la course préparatoire du Maiden, s'annonce palpitante avec plusieurs prétendants valables à l'image d'Allez Moris, Good Council, Sugar Blast, Meridius et Zeus.

En attendant le Ruban Bleu, qui sera couru à poids d'âge, il faut dire que Good Council et Allez Moris sont ceux qui sont, à première vue, les mieux lotis au niveau du handicap. Il est important de préciser dans ce contexte que suite à une protestation officielle de l'écurie Gujadhur, l'Independent Handicapping Review Panel de la HRID a ramené à la baisse (10 pts à 4 pts) la pénalité que le handicapeur avait infligé à Allez Moris à l'issue de sa défaite dans le Barbé.

Avec un avantage au handicap et l'allongement de la distance qui plaide en sa faveur, Allez Moris demeure à première vue un prétendant en puissance.

Après sa désillusion dans le Barbé, Manoel Nunes aura intérêt à garder un oeil très attentif sur la doublure de l'écurie Gujadhur, Zeus. Ce véritable stayer a effectué ses débuts il y a trois semaines dans le Barbé et à ce stade, il n'est peut-être pas aussi fit que ses adversaires, mais il faut toutefois préciser qu'il est sans doute le cheval qui a le plus progressé dans le lot dernièrement. C'est un cheval aguerri et versatile qui possède un brin de qualité et on aurait tort de le sous-estimer surtout avec l'excellent Ivaldo Santana sur le dos.