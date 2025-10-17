Soudan: Le pays participe à la sixième session de la Conférence Islamique des Ministres du Travail à Doha

Le Soudan a participé, avec une délégation présidée par le Ministre des Ressources Humaines et de l'Assistance Sociale, M. Mutassim Ahmed Saleh, à la sixième session de la Conférence Islamique des Ministres du Travail qui s'est tenue Jeudi à Doha.

Dans son discours devant la conférence, le Ministre a abordé les thèmes de la session actuelle et a salué les résultats réalisés lors des deux sessions précédentes à Djeddah en 2018 et à Bakou en 2023.

Il a également salué la stratégie du marché du travail de l'Organisation de Coopération Islamique pour l'année 2035, qui repose sur quatre principes : la participation, la protection, la productivité et le partenariat.

Le Ministre a exprimé l'espoir que cette session contribuera à la réalisation du développement et de la justice sociale pour les peuples islamiques.

Il a également souligné que la guerre menée par la milice des Forces de soutien rapide au Soudan a causé l'effondrement des infrastructures et le déplacement de centaines de milliers de travailleurs, de personnes déplacées et de réfugiés, ainsi qu'une hausse du taux de chômage.

Il a appelé les États membres de l'organisation à soutenir les efforts du Soudan pour la reconstruction, la construction des capacités, la fourniture des opportunités d'emploi aux jeunes et le financement des programmes de formation professionnelle et de réhabilitation en coopération avec le Centre SESRIC en Turquie et la Banque Islamique de Développement, Centre de Travail à Bakou.

Le Ministre a également tenu plusieurs réunions en marge de la conférence avec la Ministre Qatarie du Développement, Qatar Charity, ainsi qu'une réunion bilatérale avec le Ministre Indonésien du Travail participant à la conférence.

Les travaux de la conférence ont été précédés d'une réunion préparatoire des hauts fonctionnaires de l'Organisation de Coopération Islamique le 15 Octobre en cours de laquelle le projet de résolution de la session actuelle de la conférence a été préparé et adopté Jeudi.

Il convient de signaler que la session précédente s'était tenue en 2023 à la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou.