Soudan: Le Sous-secrétaire du Ministère des AE rencontre le Ministre d'État Ougandanais de Coopération Régionale

Le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadhil, a rencontré Jeudi le Ministre d'État de la Coopération régionale au Ministère Ougandais des Affaires Etrangères , M. John Mulimba, en marge de sa participation à la 19ème Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des Pays Non-Alignés (NAM) qui s'est tenue à Kampala , en Ouganda, du 14 au 16 Octobre 2025.

La réunion a discuté le développement de la situation au Soudan et de leurs répercussions sur l'ensemble de la région.

Le représentant a remercié la direction, le gouvernement et le peuple Ougandais d'avoir accueilli les Soudanais pendant cette période exceptionnelle de l'histoire du Soudan et de les avoir fourni toutes les facilités nécessaires.

Le Sous-secrétaire a exprimé son espoir que l'Ouganda, sous la direction du Président Yoweri Museveni, joue un rôle essentiel pour soutenir les efforts du Soudan visant à reprendre ses activités au sein de l'Union Africaine afin qu'il puisse être présent et participer à la résolution de ses problèmes, dans le contexte de la formation du gouvernement civil de transition présidé par Dr Kamel Idris Al-Tayeb.

La réunion a également examiné l'accélération des procédures de remise des voitures pillées du Soudan à leurs propriétaires et actuellement détenues par le bureau d'Interpol à Kampala.

Le Ministre Ougandais a exprimé le souci de son pays sur ce qui se passe au Soudan, en espérant que la paix et la stabilité reviennent bientôt au Soudan, qualifiant ce que subit actuellement la ville El Fasher de génocide, en affirmant que l'Ouganda rejette le ciblage des civils par des drones et les exposent au génocide.

Le Ministre Molimpa a indiqué que la nomination d'un Premier Ministre Civil au Soudan constituait un pas dans la bonne direction, permettant d'ouvrir la voie devant le processus de transition démocratique dans le pays.

La réunion a souligné l'importance de l'échange de visites au plus haut niveau entre les deux pays, dans le but de développer les relations entre les deux pays amis.