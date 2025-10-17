Ile Maurice: Muhammad Read Surfooddun arrêté après plusieurs mois de cavale

17 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Fin de cavale pour Muhammad Read Surfooddun, recherché depuis plusieurs mois pour des affaires d'escroquerie, d'émission de chèques sans provision et de détournement de fonds à travers l'île. L'homme, soupçonné d'avoir escroqué pour un montant global d'environ Rs 10 millions, a été arrêté dans les environs de Beau Manguier, à Grand-Baie, par une équipe du Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Metro North.

Le suspect aurait mis sur pied une fausse entreprise, à travers laquelle il aurait dupé de nombreux investisseurs et particuliers. Les enquêteurs soutiennent également que le suspect serait impliqué dans une autre affaire liée à l'organisation du Hadj. Il aurait perçu environ Rs 1,8 million auprès de fidèles désireux d'effectuer le pèlerinage à La Mecque, sans jamais honorer ses engagements.

L'opération ayant conduit à son arrestation a été minutieusement préparée par les enquêteurs du DCIU Metro North, qui lui ont mis la main dessus le jeudi 16 octobre. Muhammad Read Surfooddun a été conduit dans les locaux du DCIU pour être interrogé. Il devrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment pour escroquerie et émission de chèques sans provision.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si d'autres personnes auraient participé à ces stratagèmes financiers. Les autorités appellent le public à la vigilance et invitent toute personne ayant été victime d'une escroquerie similaire à prendre contact avec la police.

